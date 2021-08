Homicidios y atracos asustan a los barranquilleros

El mismo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, reconoce que están fallando todas las estrategias utilizadas por las autoridades para frenar la ola de atracos y homicidios que sacuden la ciudad.



Por eso no titubea al sostener que toca cambiar la manera de enfrentar este flagelo, que le roba la tranquilidad a los barranquilleros.



“La ciudadanía nos pide, nos exige, que hagamos algo. No podemos escondernos frente a su clamor. Si bien es un problema nacional, es en las ciudades donde actúa el delincuente y donde tenemos que responder”, enfatiza Pumarejo.

La preocupación del mandatario es la misma que ronda a cientos de ciudadanos, quienes miran con impotencia la forma como bandas organizadas y delincuencia común cometen crímenes y atracos a cualquier hora y día.

Solo en lo que va corrido de agosto, de los 58 homicidios registrados en el Atlántico 34 se han registrado en Barranquilla. A la fecha el departamento reporta 428 homicidios, de los cuales 238 corresponden a la capital.

En las redes sociales de manera permanente se están viralizando videos de asesinatos y atracos en la ciudad, lo que está incrementando la percepción de inseguridad en esta capital.

“Ya uno no está seguro ni en un restaurante, hasta allí llegan los bandidos a robarnos”, dice Armando Gutierrez, quien cuenta que fue atracado con su novia cuando estaban en un establecimiento de comidas rápidas.



“Son tan sinvergüenzas y descarados, que uno de los bandidos me metió la mano al pantalón y me sacó hasta las monedas, de vaina no se llevó lo que me estaba comiendo”, contó el hombre.

Crecen las cifras de inseguridad

Desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte se viene advirtiendo el quiebre de la tendencia a la baja en delitos como homicidios desde el 2020, frente a los últimos cuatro años.

En el análisis del primer semestre del año en curso, registran 27 homicidios más (19%) que los registrados en el primer semestre del 2020. En más de la mitad de los casos, es decir en el 52,6% de los hechos, los homicidios derivaron de un hecho sicarial, un 10,5% de ellos derivaron de riñas, mientras que un 8,8% de ellos se produjeron a partir de atracos.

La Policía realiza requisas en diferentes puntos del área metropolitana de Barranquilla. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

En un tercio de los casos registrados (29,82%) las víctimas presentan antecedentes judiciales. “Esta situación permite cuestionar la aseveración que los homicidios de personas inocentes se encuentran controlados en el Distrito de Barranquilla”, subraya el informe.



Para investigadores como Janiel Melemed, director del Observatorio de Seguridad, estas cifras indican la existencia de un mercado sicarial no regulado de precios y servicios de todo nivel.

El sicariato, al igual que en otras ciudades, se ha disparado en Barranquilla. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Una hipótesis sobre el aumento del homicidio se relaciona con dinámicas de disputas por el control de mercados y rentas ilegales entre actores criminales que compiten en el mismo territorio.



“El sicariato es una herramienta indispensable para la consolidación de poder de una organización delictiva en proceso de reordenamiento o expansión, especialmente en escenarios territoriales afectados por la pandemia”, indica el estudio.



Sobre este punto el alcalde Pumarejo dijo que han detectado unas redes delincuenciales, como el 'Clan del Golfo' y otras similares, que quieren hacerse con el control del área metropolitana de la ciudad.

Comerciantes piden estar en consejo de seguridad

Por considerar que la inseguridad es un asunto que se salió del control a la Alcaldía de Barranquilla y a la Policía, como lo refleja el atraco de establecimientos de comercio o personas del común, y ante el creciente temor que se apodera de la población en general, el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico solicitó al alcalde Jaime Pumarejo, que se convoque a un Consejo de Seguridad.

La propuesta de los comerciantes, es que en este comité se les incluya a todos los gremios económicos, como a organizaciones sociales, culturales y barriales.

“Queremos que esto tome un giro diferente, debemos ser partícipes de una u otra forma, bien desde el análisis, desde el aporte de ideas, desde el fortalecimiento de los frentes de seguridad y medios para reaccionar rápidamente con la comunidad”, dijo Dina Luz Pardo Olaya, líder gremial, quien precisó que lo que están pidiendo es que se cree un gran frente de seguridad a nivel ciudad.



“Es que esto no es un asunto solo de la policía, pero sí de la preocupación por los pocos agentes permanentes que hay en la ciudad y de la falta de mantenimiento y remplazo de su parque automotor para mejorar la reacción; aquí juega un papel fundamental muchos aspectos, desde lo social y esto es clave”, dijo Pardo, quien asegura recoger el sentir de muchos comerciantes de la ciudad.



Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), seccional Atlántico, que reúne a 7.900 establecimientos comerciales del departamento, de los 3.400 se encuentran en Barranquilla, sostiene que siguen las extorsiones a los tenderos.

"El foco está en el covid, pero seguimos golpeados por la delincuencia", dice. El representante de Undeco reconoce que hay comerciantes que siguen pagando las extorsiones por temor.



Los delincuentes exigen cuotas altas, otras bajas y hasta pagos mensuales o semanales, para no atentar contra el comerciante o su familia..

El plan de las autoridades

El tema de la inseguridad de la ciudad no ha pasado desapercibido a los ojos del Gobierno Nacional. La semana pasada se celebró en Barranquilla un consejo de seguridad, presidido por el presidente Iván Duque y su cúpula militar para analizar lo que está ocurriendo.



Dentro de las conclusiones se anunció la participación de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, Gaula de la Policía y del Ejército, además de la llegada de más hombres de Policía Judicial y el fortalecimiento de la estrategia con drones, entre otros aspectos.

El presidente Iván Duque estuvo en Barranquilla revisando la situación de inseguridad y anunciando estrategias. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“Lo que queremos es, con hechos, producir resultados. Nuestra concentración en este consejo de seguridad estuvo orientada a homicidio, secuestro, hurto, también incluyendo, por supuesto, la lucha contra la extorsión y contra el microtráfico”, expresó el jefe de Estado.



Duque anunció la puesta en marcha del cartel de los más buscados por estos delitos en el departamento y en el área metropolitana, además del pago de recompensas. El mandatario dijo que el Ejército realizará patrullajes en distintos puntos de Barranquilla y del área metropolitana y la Armada y Fuerza Area acompañarán con sus servicios de inteligencia a las autoridades locales.



Estos anuncios ya se están materializando. Esta semana llegaron 320 policías para hacerle frente a la criminalidad en las calles. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero confirmó que desde el fin de semana realizan patrullajes conjuntos con el Ejército.

Las cámaras de vigilancia de muchos establecimientos comerciales, han permitido identificar a los delincuentes. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Mientras que la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, dijo que con el apoyo de recursos ante el Ministerio del Interior se construirá la estación de Policía número 4 de la Metropolitana de Barranquilla, en el barrio El Bosque, el más grande del suroccidente de la ciudad.

La inversión será de 11.962 millones de pesos y garantizará la seguridad a unos 32 barrios de esta zona, la más vulnerable de la capital del Atlántico. La Gobernación también entregará 100 motos y tres camiones a la Policía.



Por su parte el alcalde Pumarejo, quien participa en la cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), invitará a emprender una cruzada contra el flagelo de la inseguridad, cuyos efectos se viven en las principales ciudades del país.



“La ciudadanía nos está pidiendo soluciones, tranquilidad, y no podemos estar echándole la culpa a uno o al otro”, puntualizó Pumarejo.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

