Abrazos y besos entre vecinos casi desaparecieron en Barranquilla

Los abrazos y besos entre vecinos en barrios populares, acostumbrados a darse en la bienvenida del Año Nuevo en Barranquilla, esta vez se frenaron, tratando de evitar la propagación de la covid-19.



A la hora de 'pitos', como se denomina en la ciudad cada 31 de diciembre a las 12 de medianoche, tampoco está vez hubo la romería de gente recorriendo las calles para desearle lo mejor en el nuevo año a conocidos y desconocidos.



En esta oportunidad, en varios sectores de la capital del Atlántico se vio a la gente sentada con su núcleo familiar en las puertas de sus casas, compartiendo entre ellos, sin particulares.



Las calles se vieron prácticamente solas, sin peatones caminando, aunque el toque de queda regía solo una una hora después, desde la una hasta las cinco de la mañana.



Y así llegaron los pitos'. Entonces hubo abrazos y besos entre los habitantes de las mismas casas, cada quien en la suya.



A distancia, o a lo sumo chocando los puños o los codos, fueron los saludos entre vecinos. O con el tradicional grito de '!Feliz Año, vecino!'.



No se vieron los multitudinarios recorridos por las cuadras, abrazando a todo aquel que se atravesara, ni tampoco esas personas que le dan la vuelta a la manzana con una maleta, buscando que el nuevo año le traiga muchos viajes.



Después de la una de la mañana, cuando entró en vigor el toque de queda y la ley seca, la gente siguió departiendo en las puertas de sus casas. Foto: Cortesía

En una noche llena de pólvora, la música pasó de la tradicional de Navidad a los ritmos bailable variados, pero está vez, por primera en mucho tiempo, no se escuchó la de Carnaval, quizás porque por la misma pandemia la fiesta de 2021 no se hará en febrero y resulta incierta su realización en fecha posterior.



Algunas casas permanecieron cerradas. En el popular barrio Kennedy, en el sur de la ciudad, la familia Carbonó, muy querida en el sector porque la dueña de la casa viste como modista a sus vecinos, cerró su puerta de la calle. La matrona es vulnerable al covid-19 y no quisieron arriesgar.



Allí cerca, también cerraron la casa de los Molinares. "No quisieron parecer descortés con los vecinos y rechazar los abrazos de Feliz Año, lo cual causa molestia", dijo un morador que habló con ellos.



Después de la una de la mañana, cuando entró en vigor el toque de queda y la ley seca, la gente siguió departiendo en las puertas de sus casas.



En varios sectores de la capital del Atlántico se vio a la gente sentada con su núcleo familiar en las puertas de sus casas. Foto: Cortesía

EN SOLEDAD, CAOS

Aunque el toque de queda en Soledad era de estricto cumplimiento a partir de las 11:00 p. m., la norma se violó. Los habitantes del municipio, contiguo a Barranquilla, celebraron en las terrazas de sus casas y en las calles sin tapabocas y sin guardar el debido distanciamiento.



A diferencia de otros años, la efervescencia que ocasiona la llegada del año nuevo, se esfumó en fracciones de segundos. Los vecinos que se conocen desde hace muchos años se olvidaron por completo del covid-19 y se fundieron en un fuerte abrazo.



Después de algunos minutos de frenético entusiasmo, reaccionaron y volvieron a sus predios, como si nada hubiera ocurrido.



Después de 'pitos' , siguió la fiesta, con personas tomando licor en las calles, incluso muchos de ellos sin tapabocas.



La Policía parecía impotente ante el elevado número de personas en esa situación.



