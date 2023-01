Como Alfonso Manuel Barceló Ávila, de 54 años, fue identificado el hombre asesinado en la mañana de este sábado, en la entrada del barrio Las Malvinas, suroccidente de de Barranquilla.



Barceló Ávila se encontraba sobre la avenida Circunvalar, de acuerdo con testigos, esperando el bus que lo llevaría a su trabajo, cuando fue abordado por dos hombres en moto y le dispararon sin mediar palabra.



El hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que las autoridades iniciaron las indagaciones para dar con el paradero de los autores de este nuevo crimen en la capital del Atlántico.



"Él iba a trabajar. Estaba dormido cuando mi hija me llamó a decirme. Ese man no peleaba con nadie", dijo un hermano de la víctima.



"Es muy sorprendente todo esto, cómo ocurrieron las cosas, en plena vía pública y delante de tanta gente", agregó el familiar.



Se conoció que Barceló Ávila era el mayor de cinco hermanos, deja tres hijas y trabajaba como albañil.



La Secretaría de Tránsito y Movilidad reportó flujo lento de vehículos en la Circunvalar, en el sentido sur - norte.