Pedro Luis Bonilla empieza a recibir apoyo para ir al curso de la Nasa

Y una vez el cuentista quedó sin palabras. Eso le pasó este miércoles al también estudiante Pedro Luis Bonilla al ver la acogida y los gestos de solidaridad que tuvieron los lectores de EL TIEMPO y la Alcaldía de Galapa (Atlántico), tras leer su historia en este medio.

El joven de 18 años está matriculado en el programa de Matemáticas, de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico y fue uno de los 60 seleccionados entre 22 millones de participantes para ir a un curso de la Nasa.



Lo hizo con su propuesta ‘El cloud computing (computación en la nube) para incentivar el aprendizaje matemático en estudiantes de ESO (Educación Secundaria Obligatoria)’. Sin embargo, no contaba con los recursos básicos para asistir.



Toda vez que el curso de la IASP (Programa Internacional Aéreo y Espacial –en español—) y coordinado por la Agencia Espacial Mexicana (AEM) se desarrollará en octubre en Huntsville, Alabama (Estados Unidos), según lo programado hasta ahora.



Tras la publicación, decenas de lectores se comunicaron por los canales institucionales internos y también a través de las redes sociales del medio para buscar la manera de apoyar al joven Bonilla, no solo económicamente, sino con formación en inglés y con hospedaje en EE. UU.

Esto último, debido a que Pedro Luis manifestó en la primera publicación que ya la Universidad del Atlántico había anunciado su apoyo en cuanto a tiquetes y visado, pero le preocupada la estadía entre otros detalles básicos al arribar a suelo norteamericano.



“Busco una palabra y no la encuentro para describir cómo me siento ahora. Soy cuentista y suelo hablar mucho (risas), pero esta vez quedo sin palabras ante el apoyo de la gente. Muchas gracias a los colombianos, a EL TIEMPO y a la Alcaldía de Galapa por todo esto”, dijo emocionado.



En el caso de la administración municipal de Galapa, donde vive Bonilla, el alcalde José Vargas le hizo entrega de un cheque por valor de 13 millones de pesos con la leyenda “páguese por este cheque a: Air and Space Program”, en el marco de la celebración de los 488 años del municipio.



“Tomamos la decisión de hacer un pago para que Pedro pudiera viajar a los Estados Unidos y tener todos los gastos cubiertos, puesto que nos parecía justo debido a sus bajos recursos que este joven no viera sus sueños truncados. Aprovechamos los 488 años del municipio para estimular a los galaperos de tener un buen comportamiento y convivencia ciudadana”, dijo el mandatario.

El joven de 18 años vive en Galapa (Atlántico) y espera que más atlanticenses se destaquen en concursos como este. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Bonilla detalló que el apoyo adicional que le llegue lo dirigirá a la compra de un dispositivo o computador capacitado para soportar las descargas de los programas Lightbot, Scracth y Python, licencias en las que también debe invertir.



“En realidad lo que queda es mínimo, ya tengo lo esencial; sin embargo, sería extraordinario el apoyo para no ir estricto. Igualmente no se habla del apoyo económico, sino del conocimiento y los comentarios en las redes”, indicó.



Ahora, Pedro Luis Bonilla aseguró que esta reacción que han tenido para con él lo motiva a solo concentrarse en los estudios y en el proyecto por el cual continúa trabajando y el cual presentará ante la Nasa en octubre.



“Veía por Twitter que, de los 60 escogidos, cómo los apoyaba la gente y yo me sentía excluido, pero ya me di cuenta que los colombianos nos apoyamos entre todos. Entraré en cuarentena, estudiaré y fortaleceré las áreas del cálculo y álgebra lineal”, destacó.

Momento en que el alcalde de Galapa le hace entrega del cheque a Pedro Luis. Foto: Prensa Alcaldía de Galapa

El proyecto de Pedro Luis

Pedro Luis confesó que, durante el periodo que trabajó en este proyecto, su mamá estuvo hospitalizada, por lo que la motivación fue mayor. “Mi mamá ha sido padre y madre a la vez. Me presume con todo el mundo, al igual que mis abuelos”.



Consideró que su propuesta gustó porque piensa en adelantarse a los sucesos y buscarle solución. Además, como futuro educador matemático, considera que debe hacer algo para intentar cambiar la pedagogía y así adaptar a los nuevos estudiantes a la nube digital, ligada a la web 2.0.



Para el joven, la finalidad de todo esto es el concurso con los 60 para escoger al mejor proyecto y enviarlo a la estación aeroespacial. “O sea, si yo gano, la noticia será: ‘colombiano manda proyecto a la estación aeroespacial’ (risas)”, concluyó.

