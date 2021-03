Denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna con jeringa vacía

Un nuevo caso de aplicación de vacuna vacía se registró en la mañana de este martes y esta vez el hecho ocurrió en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

La ciudadana Claudia Zárate denunció que a su padre, el señor Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, le pusieron la vacuna contra el covid-19 sin líquido y cayó en cuenta de lo sucedido tras realizar la grabación.



Según la familiar del paciente afectado, decidió llevarlo hasta este punto dispuesto por la Alcaldía de Barranquilla, ya que desde la EPS aún lo tienen en la lista de espera.



“Cuando van a vacunar a mi papá, me doy cuenta que la jeringa no tenía líquido y pregunté ‘¿Pero la jeringa no tiene líquido’?, y me contestaron: ‘¡Ah la jeringa no tenía líquido! Ah sí, disculpa, cometí un error’. Imagínate qué error tan grande cometió”, cuestionó la mujer.

#Barranquilla | Este es el video con el que denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna vacía, esta vez en Barranquilla.



Zárate agregó que, tras exponer la queja y hacerles ver el error, la enfermera le aplicó una segunda inyección al señor Mauricio y posteriormente se vio motivada a hacer la denuncia pública.



“Donde no hago la filmación de la vacuna, me doy por entendida que mi papá está vacunado y no lo está. Tienen que tener ese cuidado de que la jeringa tenga líquido. Me parece una falta de respeto, eso es maldad y con las personas mayores de edad”, manifestó Zárate.



Hasta el momento, las autoridades del Distrito no se han pronunciado frente a este nuevo caso de vacuna vacía.

BARRANQUILLA

