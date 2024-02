Los reveladores indicadores que preocupan a comunidad académica en Barranquilla

Volvieron a abrirse los portones de las Instituciones Educativas del Distrito (IED) de Barranquilla, el bullicio de los estudiantes, que ya se extrañaba en estos entornos, de nuevo se siente a lo lejos, ante el inicio del año escolar 2024.



Los ‘profes’ de las escuelas oficiales prepararon su cronograma de trabajo para facilitar el aprendizaje y formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes llegan con grandes expectativas para este año.

Lo propio hizo el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, que analizó los resultados de las Pruebas Saber 11 del año 2023, con el propósito de entregar una radiografía de la calidad de la educación pública actual y ver posibles mejoras.



Fue posible, a partir de la categorización del Icfes, que organiza a los establecimientos académicos según los últimos tres años en las cinco pruebas del examen, incluyendo los promedios y las diferencias de los puntajes entre los estudiantes.



El Observatorio explica que, cuanto más elevados y uniformes sean los puntajes de los estudiantes de la institución, más alta será la clasificación.

Las cinco categorías a tener en cuenta

Este proceso contempla cinco categorías: A+, A, B, C y D, donde A+ y A representan los niveles académicos más altos de una institución, mientras que D refleja el nivel más bajo.



En 2023, el Icfes incluyó en este análisis a 285 colegios públicos de las cuatro entidades certificadas del departamento (Barranquilla, Soledad, Malambo y Atlántico).



De este total, el 12 % se clasificó en las categorías de rendimiento superior (A+ o A), el 17 % alcanzó un nivel alto (B), el 27 % obtuvo un nivel intermedio (C) y el 43 % restante se ubicó en el nivel de desempeño más bajo (D).



En Barranquilla, se clasificaron 159 establecimientos oficiales en 2023. De ellos, 29 fueron categorizados en A+ o A (18 %), 33 en B (21 %), 60 en C (38 %) y 37 en D (23 %).

Colegios en los niveles medio y alto

Según esta distribución que analiza el Observatorio de Educación, el desempeño de los colegios públicos de Barranquilla se centra en los niveles medio y alto de la prueba Saber 11.



No obstante, un punto que llama la atención del organismo es que 1 de cada 4 colegios oficiales de la ciudad enfrenta dificultades para superar el nivel de desempeño más bajo (D), lo que podría



estar limitando las oportunidades de los estudiantes para tener una trayectoria académica exitosa y de calidad.



“Hay un porcentaje de escuelas en Barranquilla, específicamente son ese 23 por ciento de escuelas en D, que equivalen a 37 colegios, que están recibiendo a la población de la ciudad con los niveles socioeconómicos más desfavorables”, cuenta Jorge Valencia Cobo, coordinador del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, a EL TIEMPO.

Problemas en los entornos

Apunta que, como dato no menor, estos sectores también presentan problemas relacionados con la migración y la extra edad, coincidiendo con la dificultad de avanzar a los niveles medio, alto o superior.



“Deberíamos hacer un diagnóstico específico a las necesidades de mejoramiento de cada una de esas 37 escuelas y tener unos programas específicos para esas 37 instituciones”, agrega Valencia Cobo.



Destaca que los 29 colegios que están en A+ y A y los 33 que están en B han logrado consolidar una estructura pedagógica sólida que les permite seguir manteniendo los resultados con un acompañamiento de la Secretaría de Educación.

Estudiantes de colegio Cañahuate. Foto: Observatorio de Educación

“Es muy diferente el contexto de la IED Niño Jesús, que está en la calle 30 de Barranquilla, a la realidad de la IED Cañahuate, que está en el corregimiento de La Playa. Quizás estos programas del Distrito que han sido muy buenos y que han generado una gran transformación no están respondiendo a la particularidad de esos entornos”, precisa Valencia.



El Observatorio señala que el 12 por ciento de los colegios en las categorías superiores se han mantenido en los últimos años, desde la pandemia, en ese porcentaje. Se trata de los colegios que están puntuando en los rankings nacionales, como la IED Alexander von Humboldt y el Distrital Nueva Granada.



“Avanzar en estas clasificaciones es muy difícil para las escuelas. Se necesita la articulación de toda la comunidad educativa. Sería importante que aprendamos de estas escuelas de su experiencia con la que han logrado estos altos estándares de calidad”, manifiesta del director.

Recomendaciones del Observatorio

Él ha identificado unas particularidades de estos 29 colegios y que deberían promoverse en las categorías B y C: se le ha apostado a una intensiva formación de sus docentes. Tienen unos profesores con maestría y doctorado.



También han sido intervenidos en su infraestructura y han trabajado en el marco de la autonomía de las escuelas, en currículos más pertinentes y adecuados a las necesidades de sus estudiantes y del entorno.



“Hay que trabajar en el fortalecimiento y la calidad de su docencia, seguir insistiendo en el mejoramiento de las condiciones de su infraestructura y apoyarla siempre en lo que implica una modernización de su currículo académico”, enfatiza Valencia.



Con estas recomendaciones, el Observatorio estima que el porcentaje de los colegios oficiales de Barranquilla en el nivel más bajo de desempeño podría disminuir y sumar más planteles en los niveles intermedios.

