Un informe del Observatorio de Educación del Caribe colombiano (OECC), de la Universidad del Norte, encontró serias falencias de los estudiantes de Barranquilla y el Atlántico al momento de aprender inglés.



(Lea también: Reportan mortandad de peces en playas de Puerto Colombia; ¿a qué se debe?)



Según el reporte, encontraron que más del 91 por ciento de los estudiantes del Distrito, Soledad, Malambo y los municipios no certificados del departamento no alcanzan un nivel adecuado del dominio del inglés (B1 o Superior).

Una proporción muy importante de los estudiantes ni siquiera está alcanzando un nivel de principiante FACEBOOK

TWITTER

Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el Observatorio, tras analizar los resultados obtenidos por estudiantes de los colegios oficiales del Atlántico, en las pruebas Saber 11 2020 - 2021.



Esta vez, hizo énfasis en conocer el Puntaje Global Promedio (PGP) y el desempeño en las competencias Lectura Crítica e inglés, según explicó el coordinador del OECC, Jorge Valencia, a EL TIEMPO.



“Desde el punto de vista del currículo, dada las horas invertidas que se dan de idioma extranjero durante la educación básica y media, se esperaría que los estudiantes al finalizar ese estudio alcanzaran un nivel al menos intermedio o adecuado. Hemos notado que una proporción muy importante de los estudiantes ni siquiera está alcanzando un nivel de principiante, es decir, no sería capaz de comunicarse a ningún nivel en inglés”, dijo Valencia.

El panorama por cada ente territorial

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades buscan llevar el programa a 121 colegios oficiales en este 2022. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Con respecto a 2019, los resultados han desmejorado. Si estamos hablando de niveles del 90 por ciento, es muy probable que esos niveles se sigan manteniendo FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con los cálculos del Observatorio, solo en Barranquilla, el 9 por ciento obtuvo un nivel B1, el 6 por ciento de los estudiantes de Soledad también lo lograron, en los municipios no certificados del Atlántico se registró un 2 por ciento y un 1 por ciento en Malambo.



Valencia indicó que, frente a estos casos, las diferentes administraciones públicas han tratado de intervenir haciendo proyectos específicos, en los que se complementa la carga horaria de esta área, pero no estaría funcionando.



“Con respecto a 2019, los resultados han desmejorado. Si estamos hablando de niveles del 90 por ciento, es muy probable que esos niveles se sigan manteniendo mientras no se hagan intervenciones. Si uno compara los resultados antes y después de la pandemia en el sector privado, esos estudiantes pudieron mejorar el indicador. Por el contrario, los estudiantes de colegios públicos lo desmejoraron, es decir, esa brecha se amplió”, sostuvo el coordinador.



Por lo anterior, señaló que la suspensión de clases presenciales por la pandemia también afectó considerablemente a los estudiantes del sector oficial, que vieron de alguna manera decrecer estos indicadores en cuanto a su aprendizaje.

Las recomendaciones del OECC

Una de las medidas que el Observatorio recomienda ejecutar, con experiencias positivas ya comprobadas, es hacer intervención directa de los estudiantes empezando desde edades tempranas.



“Eso implica entonces que se necesitan la infraestructura, las dotaciones que se requieren para dar un buen proceso de enseñanza – aprendizaje en el idioma”, expresó Jorge Valencia.



A esa acción le sumó la formación de los maestros, financiada por el Estado, para lograr que los profesores dominen el idioma y que las escuelas se comprometan a generar experiencias dentro del currículo, que le permita al estudiante vivir el inglés con naturalidad.

Las acciones de la Secretaría de Educación Distrital

Precisamente ante estas bajas competencias en inglés, el Distrito de Barranquilla plantea como solución el programa ‘Soy Bilingüe’, el cual implementa la Secretaría de Educación desde 2020 en la ciudad.



El mismo tiene el propósito de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en docentes y estudiantes de las escuelas distritales de la ciudad, así como implementar estrategias, según comunicó un portavoz.



En este 2022, ‘Soy Bilingüe’ llegará a 121 colegios oficiales, asumiendo el reto de brindar oportunidades de acceso e interacción efectiva con el idioma inglés a niños y jóvenes desde el grado transición hasta la educación media.



En el marco de este programa, la Secretaría informó la entrega de más de 80.000 recursos didácticos para las 154 instituciones educativas, de los cuales más de 18.400 corresponden a lecturas.

(Le puede interesar: En pueblos del Atlántico ya están ofreciendo mercados y ganado por votos)

La estrategia de la Gobernación del Atlántico

Viene implementando el Programa de Bilingüismo ‘Atlántico, you got this!’ FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, señaló a este medio que los resultados en niveles de desempeño en inglés de la prueba Saber 11 para el departamento mostraron mejoría de 2020 a 2021, logrando disminuir el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel más bajo A-, del 73 por ciento al 69 por ciento.



“La Secretaría de Educación Departamental viene implementando el Programa de Bilingüismo ‘Atlántico, you got this!’, el cual ha definido sus ejes estratégicos de manera alineada a los propuestos por el Ministerio de Educación Nacional”, indicó esta dependencia.



Uno de esos ejes corresponde al acompañamiento de docentes en estrategias para la enseñanza del inglés, el otro eje es el desarrollo de la estrategia ‘Tico Travels Atlántico’, que consiste en el diseño de un material educativo digital y una serie de encuentros en vivo, promoviendo el aprendizaje y la participación activa.



Mientras que el último eje es la identificación, promoción, visibilización e incentivo a los docentes y/o escuelas líderes en experiencias significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con



la participación de invitados expertos. Además, han creado espacios, como semanas de bilingüismo.



Es así como las autoridades académicas le apuestan a la adopción del inglés como segunda lengua en las aulas de clase y que estas estrategias se reflejen a futuro en los indicadores que hoy ‘rajan’ a los jóvenes.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Estas empresas están contratando a gente que hable español en Alemania

- Polémica por la propuesta de indígenas de reubicar estatuas en Santa Marta

- Impuesto predial: estas son las fechas de pago en 2022