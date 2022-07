Hay controversia en Barranquilla tras la denuncia de amenaza que hizo una joven aficionada de Junior por asistir al estadio Metropolitano en short para ver al club local contra Independiente Santa Fe el pasado sábado.



De acuerdo con la afectada, decidió presenciar el partido de la Liga colombiana desde la primera planta de una tribuna popular, donde se ubica la barra brava Frente Rojiblanco Sur, sin saber lo que estaba por acontecerle.

“Fui a sur baja y se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas (no ellas, sino otras) por haber ido en short, ¿a son de qué?”, expresó Meybe Hernández en su cuenta de Twitter.



En un hilo, la denunciante publicó un pantallazo de un chat de whatsapp en el que se ha difundido un supuesto código de vestimenta diseñado presuntamente por un grupo de mujeres integrantes de la barra.

Fui a sur baja y se me acercaron 3 viejas a decirme que iban a dañar las piernas (no ellas sino otras) por haber ido en short, a son de queeeeee?🙃🙃🙃🙃🙃 — 𝑴𝒆𝒚🦋 (@HernandezMeybe) July 24, 2022

¿Hay un código de vestimenta en el estadio Metropolitano?

Este es el supuesto código de vestimenta en el Metropolitano. Foto: Tomada de Twitter: @HernandezMeybe

La imagen tiene el encabezado ‘Los ovarios también tienen aguante’, va dirigido a las mujeres aficionadas y, en caso de no “cumplir” con lo que establece dicho código, “serán retiradas de la tribuna”.



“Para tener en cuenta, mujeres. Tienen prohibido: asistir a la tribuna sur localidad baja en ‘shores’ o faldas, asistir a la tribuna sur baja en sandalias o chancletas y asistir a la tribuna sur baja en camisas cortas y menos hacerle nudo a la camisa de Junior”.



Este ‘código de vestimenta’ fue rechazado por la ciudadanía que acude frecuentemente al escenario deportivo, especialmente por las hinchas del equipo ‘tiburón’, que representa a la ciudad, al departamento y a la región en el torneo nacional.



“Está bien que sean ya viejas de la barra y que tengan tiempo ahí, pero poner reglas de cómo ir vestida y qué cosas sí puedes ponerte y qué cosas no, porque entonces te harán daño… ¡No puede ser posible!”, dijo Hernández.

Otras mujeres cuentan que también fueron intimidadas

Esta publicación de la aficionada fue aprovechada para que otras mujeres contaran experiencias parecidas que les ocurrieron a finales del año pasado en el interior del estadio Metropolitano.



“A mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta, porque estaba en short y que no podía estar ahí, me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme”, manifestó otra afectada.



Te entiendo, a mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta porque estaba en short y que no podía estar ahí, me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme — Suset👑 (@Kzambranop) July 24, 2022

Meybe Hernández aclaró este lunes que no son todas las integrantes de la barra brava las que apoyan estas supuestas reglas de vestir y que, por el contrario, le sostuvieron en mensajes internos que ya habían hecho saber su oposición a la idea.



Este medio trató de conocer la versión oficial de la barra Frente Rojiblanco, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.



BARRANQUILLA

