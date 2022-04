Hasta el año pasado, la comida favorita del niño Jafeth Ebros Bequis Salazar era arroz con huevo. El resto le causaba fastidio, no le podían brindar una mandarina porque ponía mala cara y tampoco comía solo.



Pero hoy en día, se le ve al barranquillero, de 3 años, lavándose las manos antes de sentarse a almorzar, se retira el tapabocas cuando ocupa su asiento frente a la mesa y empuña una cucharita para degustar por sus propios medios de una porción de arroz con carne molida, ensalada con tomate en cuadrito, guineo maduro y limonada.

Y él no es el único, en realidad está acompañado de otros 400 niños, entre los 3 y 5 años, beneficiarios del programa de Primera Infancia del Distrito de Barranquilla, desde el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jaipris, del barrio Carrizal.



Este proyecto, junto con los de Adulto Mayor, Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Habitantes de Calle, sirven como canales para llevar alimento a cerca de 200.000 ciudadanos diariamente en la capital del Atlántico.



“Mami, tengo hambre. ¡Arroz, arroz!”, pide Jafeth, a las 11 a. m., a las manipuladoras de alimentos del CDI apenas ve el movimiento de bandejas cargadas con hasta seis platos que llevan el mismo contenido y la misma cantidad.



Su mamá, Jaqueline Bequis Salazar, entre risas por la impaciencia del menor, cuenta que el nombre se lo regaló su abuela, quien se quedó en la casa, ubicada en los bloques de la Ciudadela 20 de Julio, mientras la hija llevaba a las 7 a. m. al nieto a este Centro, como ocurre de lunes a viernes, hasta las 3 p. m.

Las preocupaciones superadas de la madre de familia

Jafeth y sus compañeros exploran con los materiales didácticos durante la jornada. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Una de las dificultades era que mi hijo no comía solo, era quisquilloso con algunas comidas FACEBOOK

Es tan cerca la distancia entre el lugar de residencia y el CDI, que madre e hijo llegan caminando. Otras veces, el pequeño Jafeth va pedaleando, ante la supervisión de Bequis. Como si siguiera los pasos de Nairo Quintana o Egan Bernal, aunque le gusta el fútbol y su cabello lo dice todo, con una melena parecida a la del ‘Pibe’ Valderrama.



“Quería traerlo acá para ver cómo se adaptaba y la verdad es que es espectacular. Una de las dificultades era que mi hijo no comía solo, era quisquilloso con algunas comidas, pero a raíz de su llegada a este lugar identifica los alimentos y no pone problema para comer”, expresa la madre, de 24 años.



Desde que su niño nació, una de las preocupaciones de Bequis era brindarle una alimentación balanceada y de calidad. Reconoce que, al ser una madre primeriza, no tenía claro esa transición adecuada entre las comidas blandas y sólidas para él.



“Le agrada venir, me cuenta lo que aprendió con la seño Lilibeth y, cuando no viene los fines de semana, me pregunta por qué no fue. El primer día fue más difícil para mí que para él, porque era la primera vez que nos alejábamos, pero veo que el CDI tiene buenos espacios, un parque, un comedor, salones, me lo cuidan y está bien alimentado”, señala la joven.

Centenares de CDI y miles de hogares comunitarios

Para cubrir las cinco localidades de Barranquilla con el proyecto de Primera Infancia Distrital, se cuenta con 150 CDI y cualifican 1.400 hogares comunitarios, de acuerdo con cifras que reporta la directora Patricia Vargas.



“El objetivo es erradicar el hambre completamente, que los niños tengan la parte nutricional perfecta, donde no haya sobrepeso ni desnutrición. Que los padres de familia sepan alimentar a sus hijos correctamente y que vuelvan a compartir en los parques y en familia”, manifiesta la funcionaria.



Según agrega, tras finalizar la jornada a las 3 p. m., los niños regresan a casa con el 70 por ciento del valor calórico nutricional, cuya cifra está establecida en la minuta con diferentes porciones. Asimismo, se les da la bienestarina. Todo, durante su estadía en el CDI.

Así es el delicado proceso para el envío de alimentos

Les entregamos la minuta mensual, ellos deben comprar el mercado y son autónomos de comprarlo semanal, quincenal o mensual, FACEBOOK

Uno de los propósitos del personal encargado es brindar alimentos de calidad. Para ello deben vigilar el delicado traslado de los mismos dentro de un proceso que consta de dos rutas, tal como lo explica Vargas.



Una de ellas es el envío de la bienestarina, que proviene del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la traslada por medio de un operador, que a la vez se encarga mensualmente de distribuirlo a los diferentes CDI.



Este alimento se mantiene en espacios seguros y con unas estrictas medidas de bioseguridad antes de manipularla.



“Para las raciones por preparar que se hacen en los CDI, la Alcaldía contrata a sus fundaciones, les entregamos la minuta mensual, ellos deben comprar el mercado y son autónomos de comprarlo semanal, quincenal o mensual, depende de cómo tengan el lugar para almacenarlos”, detalla la directora de Primera Infancia.



La minuta con los contenidos nutricionales la prepara el Icbf desde Bogotá, pero las autoridades del Distrito identificaron hace cuatro años que los niños rechazaban ciertos alimentos que se acostumbran a consumir en la capital, pero no en Barranquilla ni en otra parte de esta región.

Para mantener en buen estado los alimentos, las manipuladoras cumplen con estricto protocolo. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En ese sentido, se hizo un estudio que fue presentado al Concejo Distrital para modificar y completar el 70 por ciento del valor calórico nutricional con alimentos propios de la costa norte colombiana.



“Con estos cambios, los niños sí están consumiendo lo adecuado. Reciben los alimentos con la parte de la proteína, el carbohidrato, la fruta y la verdura. Todo está calculado”, asegura Patricia Vargas.



A la zona de alimentos y cocina solo accede el personal autorizado con guantes, gorros y tapabocas, con el propósito de aislar los productos alimenticios de la contaminación.



Hay que tener en cuenta que además de la alimentación en estos CDI, el programa incluye espacios de pedagogía, recreación y bilingüismo. Para ello, se han adaptado diferentes áreas con materiales didácticos que se ubican en los salones, entre otros, al alcance de los menores para incentivar su interacción a veces dirigida y otras veces sin intermediario.



Para que esto sea posible, en el programa de Primera Infancia participan unas 3.500 personas en talento humano a cargo de los niños. Entre ellas están manipuladoras de alimentos, nutricionistas, psicólogas, pedagogas, cuidadoras y aseadoras.

También va dirigido a madres gestantes y lactantes

En la modalidad familiar, tenemos madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años FACEBOOK

Pero la oferta nutricional no solo va dirigida a niños, sino también a madres gestantes y lactantes, quienes conforman una de las tres modalidades.



“En la modalidad familiar, tenemos madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años, que vienen una vez a la semana y las visitamos, les entregamos unos paquetes de raciones por preparar (RPP), que les debe durar un mes. También reciben psicología, nutrición y pedagogía para el cuidado de los niños”, añadió la funcionaria.



En total, el programa de Primera Infancia del Distrito beneficia a 47.800 personas, quienes también se han capacitado en huertas caseras, con el apoyo de Barranquilla Verde, para producir zanahoria y la remolacha.



Los requisitos y canales de atención

Los primos de Jaqueline Bequis fueron quienes le recomendaron al Centro para el cuidado nutricional del niño Jafeth y ahora es ella que, según comenta, está invitando a las vecinas a que se unan al programa, que es gratuito.



“De hecho, un vecino recién se mudó, llegó de Bucaramanga y no conocía nada acerca de esto. Lo traje hasta acá para que preguntara directamente y ya trajo a su hijo. A todo el mundo le recomiendo este lugar por la buena atención”, sostiene la madre.



De acuerdo con Patricia Vargas, uno de los requisitos es que la familia interesada viva a 1,5 kilómetro del CDI. Los niños deben presentar el registro civil, documentos de los padres, deben pertenecer al sisbén de puntuación 1 y 2 y, si no tiene el esquema de vacunación completo, es vacunado en el lugar.



Los interesados pueden encontrar mayor información en la línea 195, en el whatsapp 3142828262, en Facebook, como Primera Infancia BAQ o acercándose al CDI más cercano.



Para dirigirse a casi 200.000 beneficiarios alimentados, el PAE atiende a 126.000 estudiantes, 8.260 adultos mayores acuden a los Centros de Vida y Bienestar y 500 habitantes de calle asisten a los Centros de Acogida día y noche, según datos del Distrito.



En cuanto al pequeño Jafeth, ahora no solo tiene en su menú favorito el arroz con huevo, sino que, como todo barranquillero, ya incluye yuca y ensaladas en pequeñas porciones a su plato. Aunque le sigue haciendo mala cara a la mandarina…



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

