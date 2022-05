LaLexpo 2022, conocido en diferentes partes del mundo por la realización de congresos de entretenimiento para adultos, se refirió en las últimas horas a un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la autorización del evento en Barranquilla.



El Ministerio Público envió el pasado viernes una misiva a la Alcaldía Distrital, en la que pidió priorizar acciones de protección de los derechos humanos de la comunidad, por encima de cualquier otro interés de carácter económico.

Es claro que ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Bogotá, Armenia y Medellín, entre otras, tienen altísimas problemáticas asociadas a la comisión de delitos

“Es claro que ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Bogotá, Armenia y Medellín, entre otras, tienen altísimas problemáticas asociadas a la comisión de delitos de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, donde las principales víctimas son las poblaciones vulnerables”, informó la entidad.



En ese sentido, explicó que las autoridades públicas tienen la obligación y el deber de prevenir estos hechos, y consideró que se estaría retrocediendo en los esfuerzos de prevención que se han venido desarrollando en la capital del Atlántico.



“¿Qué contribución y qué mensaje se da a la sociedad, con el hecho de promover, apoyar o respaldar estos eventos, en el propósito de avanzar de manera decidida en la garantía de derechos, la eliminación de la trata de personas y la explotación sexual, o para luchar contra los más de 23 mil casos de diferentes formas de violencias sexuales que ocurren en nuestro país en contextos educativos, familiares, deportivos, comunitarios, laborales?”, cuestionó.

Video: ciudadana le reclama al alcalde Jaime Pumarejo

A este pronunciamiento de la Procuraduría se sumó un fuerte reclamo que le hizo una ciudadana al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, luego de que el mandatario votara en la mañana de este domingo.



"¡No, señor! Usted le está dando vergüenza a Barranquilla trayendo pornografía, respete a las familias y respete a los niños", le dijo la mujer, mientras el alcalde intentaba calmarla con un abrazo para calmarla, a lo que ella se soltó bruscamente.



"Es desafortunado. Me gano yo los regaños, me gano los insultos, pero desafortunadamente no está en mis manos. La ley y la Constitución dice que yo no tengo la potestad...", expresó Pumarejo en rueda de prensa.

El pronunciamiento del congreso LaLexpo

Es un sector sujeto de impuestos y además de tener obligaciones, también tiene derechos

Por lo anterior, los organizadores de LaLexpo explicaron este sábado que se trata de una oportunidad para “continuar haciendo pedagogía y dar un debate frentero y realista” sobre todos los mitos que giran alrededor de este negocio.



“Esta industria protege los derechos de todos, es consensuada, moviliza talento creativo y justamente evita todo tipo de prostitución, especialmente aquella que es desgarradora y que involucra a los menores de edad. Rechazamos cualquier tipo de explotación sexual, especialmente la que está relacionada con los menores de edad”, destacaron.



Un portavoz del congreso, que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio, agregó que contarán con la presencia de The Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP), organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la pornografía infantil en internet, especialmente evita que los niños vean material inapropiado en línea.



“La industria del entretenimiento para adulto es legal y se comporta como cualquier otro negocio debidamente constituido y regulado en Colombia. Es un sector sujeto de impuestos y además de tener obligaciones, también tiene derechos que se le deben garantizar”, indicó.



Finalmente, recordó que este año cumple su octava edición, en la que se encontrarán estudios de webcam, plataformas de transmisión en vivo a través de internet, servicios de tecnología y temáticas académicas, como educación sexual, salud mental psicología, entre otros espacios.



