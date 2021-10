"No le podemos entregar su seguridad al ciudadano”, dijo el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, para responder a la petición que vienen haciendo un sector del comercio en esta capital para el porte de armas de fuego, como una medida para frenar la delincuencia. “Colombia no es el viejo Oeste", agregó.



(También: Emergencia sanitaria afecta el Centro Histórico de Santa Marta)



El mandatario enfatizó: “Aquí en Barranquilla la Policía nos tiene que responder".

Los comerciantes, en especial los ubicados en el centro de esta capital, ya se reunieron con representantes del Ejército para conocer los trámites que se necesitan para la tenencia de arma de fuego. En Colombia está prohibido en estos momentos el porte de arma.

(Lea: A prisión, taxista señalado de abusar y robar a una pasajera en Cartagena)

Aseguran que es la única forma de frenar los asaltos y casos de extorsiones que están afectando la tranquilidad en Barranquilla.

No le podemos entregar su seguridad al ciudadano FACEBOOK

TWITTER

Pumarejo explicó que este tipo de propuestas envían un mal mensaje, al precisar que se estaría aceptando que las autoridades no están haciendo bien su trabajo.



"No le podemos entregar su seguridad al ciudadano. Eso significa que los mandatarios no están haciendo su tarea, que la Policía no sirve y que los jueces dejaron de funcionar", dijo el alcalde.

(Le puede interesar: Así frustraron el robo de 35 cabezas de ganado en Atlántico)

‘Negro over’ debe entregarse

Sobre la carta que envió alias ‘el negro over’, cabecilla de Los Rastrojos, en la que pide garantías y respeto a sus derechos a la administración para su entrega, Pumarejo respondió que se debe entregar.



Por la captura de alías ‘el negro over’ se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos. Este hombre está sindicado de extorsiones, tráfico de estupefacientes, porte de armas y asesinatos en Barranquilla y su área metropolitana.



"Hace una semanita estaba el señor tirando unas granadas, ahora está reclamando sus derechos humanos. Que se entregue si se quiere entregar sino vamos tras él", manifestó el alcalde ante los medios de comunicación.

BARRANQUILLA