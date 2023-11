El agua que le roban a la Triple A equivale a llenar 89 piscina olímpicas

La defraudación que usuarios inescrupulosos le hacen a las empresas que prestan los servicios de agua potable y energía eléctrica en el Atlántico no para.



Pese a las denuncias, llamados de atención y hasta personas que en estos momentos permanecen en la cárcel, el robo de agua y luz sigue en hoteles, casas, mansiones, talleres, sitios de veraneo, y fincas.

La empresa Air-e reporta perdidas por más de 50 mil millones de pesos como consecuencia de este delito.



La Fiscalía avanza en 440 investigaciones penales por hurto y Defraudación de Fluidos, como está penalizado el robo de luz. Han sido capturadas 183 personas por este delito y Concierto para Delinquir.

La Triple A refuerza vigilancia

Mientras que la Triple A informó que la situación es tan grave que en los últimos días ha intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude y las irregularidades en el suministro de agua en Barranquilla y los 14 municipios donde opera.



Como parte de su estrategia, se ha implementado un estricto seguimiento a las redes e instalaciones revelando un preocupante número de conexiones ilegales, especialmente en el sector comercial.

En sectores comerciales y residenciales la empresa Triple A reporta que hay fraudes en la ciudad. Foto: Triple A

De acuerdo con la investigación realizada por Triple A, los consumos de este sector están considerablemente por debajo de los niveles reales.



La Triple A denunció que en los meses de septiembre y octubre, identificó irregularidades en 22 establecimientos comerciales, incluyendo 2 hoteles, 3 moteles, 3 restaurantes, 4 centros recreacionales, 3 lubricentros, 1 billar, 2 industrias, 1 autoservicio, 1 centro comercial en el Paseo Bolívar de Barranquilla y 2 haciendas multipropósitos.



El agua defraudada en estos 22 establecimientos comerciales asciende a más de 62.038 metros cúbicos.



En lo que va del año, la cifra corresponde a 302.739 m3 de agua, lo que equivale a llenar 89 piscinas olímpicas.



"En colaboración con la Policía Nacional, Triple A ha logrado la captura de 9 personas sorprendidas en flagrancia manipulando ilegalmente las redes de suministro, quienes actualmente enfrentan cargos por el delito de defraudación de fluidos. El Código Penal establece penas de prisión de 16 a 72 meses y multas de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellos que se apropien de servicios públicos de manera ilegal", advirtió la empresa.

Fraudes en un motel

El caso más reciente es el motel y residencia La Avenida, el cual fue intervenido por las cuadrillas de la empresa, detectando una acometida ilegal subterránea con la cual surtían de agua el interior del motel, por lo cual le fue suspendido el servicio.



El administrador del establecimiento no concilió con la empresa la deuda y procedió a reconectarse ilegalmente, por lo que la Policía Nacional procedió con la captura de la persona que realizó reinstalación no autorizada del servicio en el predio antes mencionado.



"Queremos que la comunidad evite realizar fraudes, pues en caso de ser identificada una irregularidad y ser comprobada por nuestro equipo, el propietario del inmueble deberá afrontar, no solo el pago de la obligación, sino también problemas con la justicia, pues es un robo de un recurso público", indicó Triple A, añadiendo que frente a algunos casos se ha llegado a conciliaciones.

Air-e encuentra transformador 'pirata'

Por su parte la empresa Air-e detectó un nuevo caso de robo de energía en inmediaciones del municipio de Puerto Colombia.

El transformador ´pirata´ fue bajado por operarios de la Air-e. Foto: Cortesía Air-e

El procedimiento se llevó a cabo en una de las vías rurales del municipio que conduce a la Vía al Mar, en donde técnicos especializados de la compañía encontraron un transformador “pirata”, es decir que fue instalado sin autorización de la empresa.





Este transformador alimentaba de energía a una casa de recreo con piscina y otras dos viviendas en proceso de construcción para un total de tres predios.



El monto de la defraudación es del orden de los 5 millones de pesos mensuales para un total de pérdidas de 120 millones de pesos en promedio de 2 años.



De acuerdo con Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, la lucha contra el robo de extiende a las zonas rurales. En este caso casas turísticas y otras en proceso de construcción.

