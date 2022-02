Con la intención de que “a nadie más le pase”, una mujer denunció por medio de las redes sociales la manera como fue víctima de una agresión sexual en un bus de servicio público de Barranquilla.



(Lea también: La historia detrás de señal de Barranquilla que generó polémica en Soledad)



Según el relato de Itze Rincón, salió de trabajar en la noche del martes, cuando aún jugaba la Selección Colombia, y abordó el vehículo en el norte de la ciudad con dirección a su lugar de residencia.

Me dijo que no y me empezó a tocar la pierna. Se fue hacia mis partes íntimas. Obviamente tenía mi uniforme de trabajo y me empezó a tocar FACEBOOK

TWITTER

“Voy sola en el bus y, cuando pasa por la (clínica) Reina Catalina, se monta un sujeto y se sienta a mi lado. Lo noté raro, porque el bus está totalmente libre y justo se sentó al lado mío. Cabe aclarar que el chofer del bus tenía audífonos puestos, hablaba por teléfono y no miraba para atrás”, dijo la joven.



Ambos quedaron en la fila de la mitad del bus, de pronto el individuo desenfundó un cuchillo y se lo puso a la altura de las costillas a la víctima. Al no pronunciar una palabra, pensó que se trataba de un atraco y le preguntó que si quería el celular.



“Me dijo que no y me empezó a tocar la pierna. Se fue hacia mis partes íntimas. Obviamente tenía mi uniforme de trabajo y me empezó a tocar. Le decía que me dejara y me tenía arrinconada”, expresó Rincón en medio de las lágrimas.



Agregó que otra mujer se subió al bus, pero se sentó adelante. Mientras que imploraba que el conductor llevara su mirada al retrovisor para alertarlo sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, eso no pasó.

Así vestía el sujeto

Cuando el bus iba a coger la Circunvalar, él me decía: ‘tú no te desabrochas el pantalón y te hago un daño’ FACEBOOK

TWITTER

“Siguió tocándome y me dijo ‘suéltate el botón del pantalón’, pero yo le decía que no. Le estaba orando a Dios en ese momento, para que no fuera a hacer nada. ¡Qué sensación tan horrible! Es de las peores experiencias en mi vida”, señaló.



Rincón indicó que no se atrevió mirarle la cara a su victimario, pero sí contó que tenía gorra y una camiseta de la Selección. El sujeto le decía palabras obscenas y le insistía en que se desabrochara el pantalón.



Unos metros más adelante, el bus fue abordado por otro pasajero. La mujer se ilusionó con que este sí se diera cuenta de lo que le estaba sucediendo, pero también llevaba audífonos y se ubicó adelante.



“Cuando el bus iba a coger la Circunvalar, él me decía: ‘tú no te desabrochas el pantalón y te hago un daño’. En ese momento deseaba que el bus se estrellara, que se subiera tanta gente, deseaba millones de cosas”, sostuvo Rincón.

(Le puede interesar: Jalón de orejas a la CRA por basuras en playas de Puerto Colombia)

Rincón cuenta que se lanzó del bus

Pensó en levantarse, pero temía que la hiriera y recordó a su mamá. Por ello, decidió quedarse quieta. Sin embargo, cuando pasó por un CAI, le dijo al sujeto que se iba a bajar, pero este no la dejó.



“A la altura de Alameda, me estaba abriendo el pantalón y yo me quería bajar. Le dije que ahí vivía. Obviamente no vivo allá, pero no soportaba más…”, la impotencia que sentía la joven durante ese punto del relato la obligó a cortar.



En el recorrido, a la denunciante le entró una llamada de una amiga en Medellín, pero el individuo la amenazó si contestaba hasta que lo convenció en que la dejara contestar, haciendo pasar a la amiga como su novio.



En ese instante, aprovechó un descuido del hombre, se levantó y tocó el timbre del vehículo y, al bajar la velocidad, “prácticamente me tiré” y una moto por poco la arrolla.



El motociclista le llamó la atención por haberse lanzado y ella le explicó lo sucedido, generando la solidaridad del motorizado. Por último, indicó que le agradece a Dios por haber salido con vida de esa situación y añadió que puso la denuncia ante la Fiscalía para iniciar con la búsqueda del señalado.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Conductor de InDriver denunciado por concejal Osorio ya recuperó su carro

- Accidente de un bus en Nariño deja tres personas muertas y 16 heridas

- Denuncian entrega de huevos podridos y frutas descompuestas en PAE de Huila