El alcalde Jaime Pumarejo Heins solicitó al Gobierno nacional la cofinanciación de proyectos para atender a las familias afectadas en la ciudad por la ola invernal del 2023 y la recuperación de la infraestructura educativa en colegios oficiales.



La petición del mandatario la hizo este jueves durante la sesión descentralizada de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que se cumplió en la sede de la Asamblea del Atlántico, en Barranquilla, con el propósito de revisar las actuaciones del Gobierno Nacional frente a los estragos que provocó la pasada ola invernal en el Atlántico, donde se reportaron 30 mil familias damnificadas.

Según Pumarejo en total son 70 planteles y 100 aulas de instituciones educativas oficiales que sufrieron daños a causa de la ola invernal.



El mandatario precisó que los colegios necesitan, de manera inmediata, mejoras tras las afectaciones sufridas y aseguró que envió una carta al Gobierno nacional, desde hace un par de semanas, en la que solicita que se destinen los recursos a los rectores para el manejo de esta emergencia.



“El Distrito Barranquilla ha destinado 30.000 millones de pesos para un fondo para la recuperación de aulas escolares, para que los estudiantes puedan entrar a clases, pero necesitamos ayuda, no lo podemos hacer solos”, manifestó.



Pumarejo también recordó que desde el Distrito se envió el censo de damnificados, que asciende a más de 3.000 familias, algunas de las cuales están a la espera de que se efectúe su reubicación.

Gobierno Nacional no llegó con soluciones

A su turno el senador barranquillero Efraín Cepeda, convocante del debate no ocultó su inconformidad al escuchar las respuestas que los funcionarios del Gobierno Nacional entregaron a los congresistas, alcaldes y líderes comunales invitados.



"Me declaro insatisfecho con los resultados del Gobierno frente a la emergencia por ola invernal en Atlántico", dijo Cepeda.



El senador conservador explicó que citó el debate de control político, espacio para mesa de trabajo y aterrizar en acciones, "pero aún los funcionarios del Gobierno no traen planes concretos ni soluciones", subrayó.

