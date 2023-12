Barranquilla: 500 policías en las calles para garantizar la noche de Las Velitas

‘En Navidad, Siempre Presentes’ es la estrategia de la Policía

Metropolitana de Barranquilla para garantizar la tranquilidad de la capital del Atlántico y los municipios vecinos en esta temporada de siempre.



Para a celebración de la fiesta de Las Velitas, celebración que abre la temporada de fiestas decembrinas, la Policía anunció que dispondrá de 500 hombres y mujeres para la prevención y contención del delito durante el festejo.

“Todas las capacidades institucionales estarán dedicadas a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana”, anunció en un comunicado la institución.



Para esta noche se ha dispuesto de 7 puestos de prevención sobre los diferentes corredores viales de la ciudad, entradas y salidas, en especial sobre los sitios turísticos de la ciudad como lo son Malecón del Rio, Ventana al Mundo, Ventana de Campeones,y se realizará acompañamientos a las de caravanas navideñas son más 180 policías de la seccional de tránsito y transportes que estarán comprometidos con la movilidad de la ciudad.

Ojo con las recomendaciones

La Policía inició operativos de seguridad en Barranquilla. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

La Policía hizo una invitación a la comunidad a vivir estas fiestas de la Inmaculada Concepción, Navidad y Año Nuevo en convivencia y en paz, por lo que entregó las

siguientes recomendaciones:



Por ningún motivo permita que los menores de edad y personas en

estado de embriaguez manipulen pólvora.



No manipule pólvora si no es un experto en su utilización. Usted puede

resultar herido y afectar a otras personas.



Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados,

llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano.



No excederse en el consumo de licor.



Ser tolerante, arregle sus diferencias a traves de la vía del dialogo.



No cerrar vías con bailes o fiestas no autorizados.



Comprar licor en establecimientos autorizados y de confianza.



No conducir bajo los efectos del alcohol.Denuncien cualquier hecho sospechoso a la línea de emergencias 123 o a

su cuadrante más cercano.

