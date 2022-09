Prepárese, la música no para, pese al invierno, en Barranquilla.



Este fin de semana, los ciudadanos podrán disfrutar de manera gratuita Barranquijazz.



Llegan bandas de altísimo nivel y calidad musical, como Beatriz All Stars, Pinó Moré, Uninorte Dixieland Jazz Band; EYM Trío; Estrellas del Caribe y OR Band. El auditorio “Luis G. Henao Pérez” se engalana con la visita de las estrellas de Holanda, Francia, Bogotá, San Basilio de Palenque y Barranquilla.



(Además, Daniel Quintero: ‘Todo indica que Continental Towers deberá ser demolido’)

Se traslada del Parque Sagrado Corazón

a la Fábrica de Cultura

Debido a amenazas de fuertes precipitaciones y de problemas atmosféricos, Barranquijazz a la calle, el evento que se llevará a cabo este sábado 17 de septiembre, a partir de las 5:00 p.m., y este domingo 18, a la misma hora, se traslada del Parque Sagrado Corazón, a la Fábrica de Cultura, (carrera 50 No 40-107) en Barrio Abajo.



El auditorio Luis G. Henao Pérez se viste de gala para recibir a las grandes estrellas invitadas a la vigésima sexta versión de Barranquijazz, que en este 2022, volvió por todos sus fueros con una potente programación. El ingreso no necesita de inscripción previa, entradas hasta completar aforos.



(También: Crear una agencia del agua, entre las propuestas del primer diálogo regional)



El festival tiene para este fin de semana la participación de Beatriz All Stars, una propuesta integrada por una multirracial nómina de músicos de distintos orígenes, como Cuba, España y Estados Unidos.



De Bogotá, los ganadores de la convocatoria nacional de talentos de Barranquijazz 2022 Pinó Moré, y representando los sonidos de Barranquilla, la Uninorte Dixieland Jazz Band, que hace parte del programa de música de la Universidad del Norte, se completa la poderosa nómina de bandas que se presentan este sábado 17 de septiembre en la Fábrica de Cultura de 5:00 de la tarde, a 8:00 de la noche.

Desde Róterdam llega Beatriz All Stars

Facebook Twitter Linkedin

BarranquiJazz ha ido creciendo en audiencia. Foto: Archivo - EL TIEMPO

Beatriz All Stars, compuesta por seis artistas talentosos pertenecientes a lo más connotado de la nueva generación de la escena musical del latin jazz, es una de las invitadas. Cada uno de los integrantes con una formación musical distinta y particular, aporta lo mejor de sí para obtener como resultado una sonoridad única donde contrastan las fusiones de distintas texturas y géneros musicales. La banda establecida en Róterdam, es dirigida por la talentosa pianista cubana, Laura Beatriz Argudín.



Esta banda cautiva con sus actuaciones enérgicas y sus poderosas descargas llevando de la mano a la audiencia por un viaje lleno de sorpresas, a través de su sonoridad.



Beatriz All Stars cuenta con artistas de talla internacional como el ganador del premio Grammy Sylvester Uzoma Onyejiaka II “Sly5thAve”, quién ha integrado bandas legendarias como la banda de Prince y Ghost Note. Laura Argudin, Steven Brezet, que ha hecho parte de la formación principal de Snarky Puppy y Bokante, Daan Arets, Pablo Martínez y Patricia Mancheño. Este es un colectivo con profundos conocimientos sobre el jazz afrocubano, la música brasileña y el hip hop, es una banda que brinda al público un repertorio innovador lleno de canciones originales y covers con magníficos arreglos.

Pinó Moré llega su descarga musical

Facebook Twitter Linkedin

'Uninorte Dixieland Jazz Band' es un ensamble y grupo de investigación que surge como iniciativa de estudiantes, profesores y egresados. Foto: carlos capella/el tiempo

Pinó Moré es una agrupación que lleva trabajando seis años en una propuesta autóctona que rescata los sonidos ancestrales del folclor colombiano. La banda cuenta con un álbum de estudio titulado “Bacatá” (2019), que consta de 10 piezas instrumentales originales que pretenden dibujar a la capital del país y su diversidad. En los escenarios Pinó Moré es una banda enérgica, su formato de small band le da mucha potencia y ritmo a cada composición. Hoy en día integra a su variado repertorio canciones de la tradición de la Región Caribe y creaciones originales inspiradas en la cumbia y el porro. Han sido invitados especiales a los festivales: Jazz y Blues de la Libélula Dorada, Sancocho Fest, Fusagasujazz, Barcú Feria, y El Sonidero Fest 2019. En estos momentos la banda está concentrada en la producción de su segundo disco.



La “Uninorte Dixieland Jazz Band” es un ensamble y grupo de investigación que surge como iniciativa de estudiantes, profesores y egresados del departamento de música de la Universidad del Norte. Este grupo conformado por bajo, batería, piano, guitarra, banjo y una preponderante sección de vientos, nace como un espacio para la exploración e interpretación de las sonoridades de las bandas de jazz de finales de siglo XIX Y siglo XX.



El domingo 18 de septiembre, de 5:00 de la tarde, a 8 de la noche, en La Fábrica de Cultura, (carrera 50 No 40-107) en Barrio Abajo, auditorio “Luis G. Henao Pérez”, se dan cita tres de las propuestas musicales más destacadas del Barranquijazz 2022. De Francia, EYM Trío, es una banda que cuenta con más de 350 conciertos en veinte países, su sonido está en constante experimentación y sus músicos se divierten con elementos del lenguaje musical de todo el planeta. Desde el Palenque de San Basilio, las Estrellas del Caribe, llega a Barranquilla este grupo tradicional conformado a mediados de los años setentas por Leonel Torres y varios amigos del primer pueblo libre de América, que se reúnen y crecen en torno a la cultura picotera, creando una música con profundos orígenes africanos. Representando las sonoridades barranquilleras, OR Band, los ganadores de la convocatoria de talentos locales del Barranquijazz 2022.



EYM Trio defiende un jazz acústico abierto al mundo. El trío lanzó su primer álbum Genesi en 2013. Los tres músicos invitaron al oudista egipcio Mohamed Abozekry y a la acordeonista gitana Marian Badoï a grabar el álbum Khamsin tres años después, en 2018, partieron hacia India y compusieron un tercer disco, Sadhana, en el que invitaron a la cantante Mirande Shah (Bombay) y al guitarrista Gilad Hekselman (Nueva York). En 2019 estrenaron la webserie Nomad’ Sessions, un proyecto trotamundos y autogestionado de música salvaje en directo, disponible en exclusiva en YouTube. EYM Trio ha colaborado en el escenario o en el estudio con Mohamed Abozekry, Mirande Shah, Gilad Hekselman, Mike Moreno, Varijashree Venugopal, Marian Badoï, Anne Sila, Toby Hack, Quinn Oulton, Tom Ollendorf, Sapan Anjaria, Ikram Khan, Raina Parikh, Kadam Parij.



Las Estrellas del Caribe de San Basilio de Palenque, es un grupo tradicional conformado a mediados de los años setenta, desde entonces, se han preocupado por crear y consolidar un sonido y un estilo único en Colombia, que fusiona las músicas ancestrales de Palenque, sus cantos e instrumentos tradicionales, con los sonidos modernos de África como el Soukous, Highlife, Mbquanga, entre otros. Eso los hizo pioneros de lo que hoy se conoce como “Terapia Criolla” o Champeta “Roots”. En 2015 lanzaron su primer álbum “Champeta criolla de San Basilio de Palenque”, integrado por ocho canciones con el sello Changó Records en Bogotá, Colombia.A mediados de los años ochenta grabaron cuatro temas para el sello Felito Records en Barranquilla, acetatos que hoy se disputan los coleccionistas del mundo entero, y donde se encuentran grandes hits como El “yoyó”, “Sambingo”, “Kunchuzo”. Hoy, casi 35 años después, regresan con más fuerza que nunca.



OR Band es una propuesta de jazz fusión que tuvo sus inicios a principios de 2017 en Bellas Artes – Barranquilla. La banda ha resultado ganadora de premios como: portafolio de estímulos “Germán Vargas cantillo” 2019 para la grabación de un trabajo discográfico promocional categoría jazz; Ganadores de la convocatoria “Jóvenes intérpretes 2023” del Banco de la república categoría jazz; Ganadores de la “VIII convocatoria del XII Festival de Jazz de Villa de Leyva” 2022, entre otras. Esta propuesta musical se ha desarrollado a lo largo de los años y sigue vigente incorporando nuevos lenguajes, criterios y sonoridades con el fin de evolucionar en su musicalidad, sin dejar de lado sus más directas influencias artísticas: Richard Bona, Jaco Pastorius, Snarky Puppy y Michel Petrucciani, entre otras.



Estos encuentros culturales se hacen posibles gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y su programa Nacional de Concertación Cultural, a la Secretaría de Cultura de la Gobernación y a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital.



Barranquilla