Baqatón, realidad llena de mucha solidaridad

Una iniciativa que que busca reunir las contribuciones en efectivo o en especie para luchar contra la pandemia del covid-19 surgió en Barranquilla y es denominada Baqatón.

“El 55% de la población ocupada en el Área Metropolitana de Barranquilla trabaja bajo condiciones de informalidad. A medida que se alarga la cuarentena, nos preocupan esas familias que no están generando ingresos y deben alimentar a los suyos. Baqatón es un llamado para demostrar que Barranquilla es una ciudad solidaria por naturaleza, que se conmueve del otro, y no se detiene en brindar su ayuda. El Estado solo no puede, debemos unirnos todos y aportar desde lo mucho o lo poco”, manifestó Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.



ProBarranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación Santo Domingo, Cruz Roja, al igual que las seccionales en el Atlántico de Acopi Camacol, Cámara Colombiana de Infraestructura, Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, Fenalco, Comité Intergremial del Atlántico y la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, son parte de la unión.



“Se trata de una invitación solidaria para que empresas, artistas, deportistas, líderes y ciudadanos contribuyan”, expresó un portavoz.

“Otras ciudades del País como Bogotá, Cali y Medellín han tenido jornadas de recaudo. Sabemos que Barranquilla no se quedará atrás en solidaridad. En el país nos reconocen por nuestra calidez”, afirmó Patricia Maestre, líder de la Cruz Roja.

Forma de aportar

Los interesados en sumarse a la Baqatón pueden conocer las maneras de

aportar en la página www.baqaton.com. También pueden realizarse las transferencias en la cuenta de ahorros Bancolombia: #477-000004-46, y la cuenta de ahorros Davivienda # 027500115335.

