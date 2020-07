Lanzan alerta en Barranquilla por disminución en donaciones de sangre

La emergencia sanitaria que se vive por el covid-19 también afectó la captación de donación de sangre, cuyos registros marcan una disminución en los últimos meses, por lo que el banco de sangre de la Fundación Grupo de Estudio Barranquilla está lanzando un mensaje de alerta entre la ciudadanía.

De acuerdo con la directora de la entidad, Shirley Campo, hay un saldo en rojo, teniendo en cuenta que, mensualmente, se captaban de 1.000 a 1.200 unidades. Sin embargo, en mayo se captaron 650 unidades.



“Revisando las estadísticas, se está contabilizando solo la mitad de las unidades que se venían captando. Es decir, hay un 50 por ciento menos. Igual sucede a nivel nacional y estamos esperando que se consolide la información de junio, que podría bajar aún más que mayo”, manifestó Campo.



Las cifras tienden a la baja, debido a que fueron cerrados los lugares de mayor captación, como centros comerciales y universidades; así mismo las empresas que, durante años han apoyado por medio de sus empleados, hoy no están autorizando la realización de campañas internas.

Campo agregó que, a pesar de que han disminuido las cirugías, hay personas que no pueden esperar que pase el covid-19 para tener una transfusión. Además, padecen aquellos pacientes que sufren de leucemia y mujeres gestantes, entre otros usuarios que la necesitan.



Según información de la dirección del banco de sangre, esta no es un producto perecedero y, dependiendo de las condiciones en las que se conserva, puede durar hasta 42 días. Asimismo, no se fabrica, solo puede ser transfundida de persona a persona, y no existen reemplazos para sus componentes.



La crítica situación del coronavirus en el Atlántico, que hasta este miércoles tiene a 29.572 personas contagiadas, hace que también disminuyan los ciudadanos habilitados o aptos para realizar donaciones.

“No ha sido demostrado que el covid pueda ser transmitido vía sanguínea, pero de todas formas no podemos coger pacientes positivos, sino después de un mes de la recuperación, o que en su defecto han tenido contacto con personas contagiadas, pues tenemos el riesgo que estén incubando, por lo que deben pasar 15 días después del último contacto”, explicó la directora del banco de sangre.

Donaciones a domicilio

Para hacerle frente a esta situación, el banco de sangre de la fundación Grupo de Estudio Barranquilla está socializando la campaña de donación de sangre a domicilio, que consiste en realizar captaciones en las casas del donante.



El proceso empieza con el interés del donante, que puede llamar a las líneas telefónicas 313-5554371 y 300-3994886, el Banco agenda previamente para realizar una ruta organizada, asiste el personal profesional en vehículos de la entidad y vestidos con los elementos de protección personal cada vez que haga una visita.



Shirley Campo sostuvo que en las personas aptas para donar existe un temor para realizar el proceso, especialmente en estos tiempos de pandemia, por ser contagiado en el proceso de donación. Sin embargo, destacó que al personal se les han hecho pruebas y han resultado negativos, además de manejar todos los protocolos de bioseguridad.

“Una sola donación puede salvar entre tres y cuatro vidas. La razón es que los 450 mililitros de cada extracción tienen tres componentes básicos: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Evitemos una caída abrupta del abastecimiento de sangre en Barranquilla”, afirmó la directora.



Finalmente, recordó que los que pueden donar son personas mayores de 18 años y menores de 65 años, que se encuentren en buen estado de salud, que no hayan tenido contacto con contagiados de covid-19 en los últimos 15 días, que no hayan tenido tatuajes en el último año, que no se encuentren lactando en el caso de las mujeres, consumir abundante líquido el día de la donación o el día anterior y que pesen más de 50 kilos.



“En estos momentos tenemos escasez de todos los grupos sanguíneos, pero el de mayor consumo es el O+ y todos los RH negativos, pero todos se necesitan. Si continuamos con bajas captaciones, no estaremos preparados para responder las operaciones diarias o a grandes emergencias”, concluyó.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

