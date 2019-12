¿Por qué el alcalde de Barranquilla es el 'rey' de la popularidad?

Eventos culturales

Barranquilla cuenta con 12 escenarios culturales de carácter público y en sus cinco localidades funcionan más de 150 Casas de Cultura, que impactan a miles de niños y jóvenes, principalmente en zonas vulnerables. El Distrito en 2019 ha dado respaldo a 14 eventos en materia de apoyo y gestión, al igual que a otros 1.300 con aspectos relacionados a los espacios y su difusión.

El gestor cultural Antonio Celia considera que la administración local debe tener en cuenta es que “estamos un entorno en el que las mal llamadas élites no consumen cultura y allí están unos recursos muy grandes que no entran a la cultura. Esto incide en que se busque la mano del sector público para poder costear los eventos. Es fundamental que exista una transformación, pues quienes suelen consumir cultura no tienen gran capacidad financiera”.