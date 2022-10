Una de las hipótesis que se ha manejado en torno a la balacera que se desató y la cual dejó dos muertos y cuatro heridos, en la cabaña Mediterrané, en el sector Punta Roca, jurisdicción del corregimiento de Sabanilla, en Puerto Colombia, fue que esta habría iniciado porque uno de los asistentes intentó sobrepasarse con una mujer que estaba invitada al encuentro y permanecía acompañada de su pareja.



La noche de este viernes, Lissette Ternera, la mujer que ha sido señalada en redes sociales, contó a través de un en vivo el motivo de su presencia en la polémica fiesta.

Ella es la mujer identificada como Lissette Ternera, quien manifestó voluntariamente en redes sociales haber asistido al evento que derivó en una balacera y dieron muerte a dos personas. pic.twitter.com/deHPCA5drr — Noticias BQ 🔴🟡🟢 (@NoticiasBQ) October 29, 2022

En su cuenta de Instagram, en la que aparece con el usuario de @liche06, explicó que no tiene ninguna relación con los motivos que ocasionaron la fuerte discusión que terminó en tragedia durante la celebración de cumpleaños número 21 de Jonathan Ospino Illera.



“Era una persona invitada a la fiesta común y corriente; no tengo absolutamente nada que ver con eso me están implicando en algo que yo no sé”, dijo Ternera.



La mujer señaló que al percatarse de la balacera salió corriendo del lugar para resguardarse en el lago cercano.



“Lo mismo que ustedes saben que es lo que yo sé. Cuando escuché los disparos salí corriendo igual que todo el mundo, me metí por el lago. No sé por qué pasaron los problemas, no sé quién fue el del problema”, aseguró.



Asimismo, indicó que personas en redes sociales están usando su nombre, para según ella, vincularla con algunos de los protagonistas de la balacera.



“Están usando mi nombre, no sé si fue porque yo subí historias ese día de la fiesta aquí en Instagram; solo subí una foto con el cumpleañero”.



Ternera aclaró que no tiene ninguna relación amorosa con las personas que protagonizaron el caso y afirmó que está dando la cara porque no tiene nada que esconder.



“No me voy a esconder, me dicen cierra la redes, pero no me voy a esconder porque no tengo absolutamente nada que ver, han dicho que soy la moza de este, del otro, pero yo no tengo absolutamente nada que ver, no sé, no conozco las personas del problema”, aseveró.



Finalmente indicó que al momento de la balacera ella se encontraba frente a la tarima, mientras que el problema ocurrió a una gran distancia. También dijo que no ha sido citada por la Fiscalía para declarar por el caso.



“Me señalan de que por mí fue la pelea, y que se sobrepasaron conmigo. Dicen una cantidad de cosas que no sé, yo lo que sé es todo lo que ustedes saben”, finalizó.