Dos muertos y un herido deja balacera en el norte de Barranquilla

Por lo menos dos personas muertas dejó una balacera en el norte de Barranquilla al mediodía de este lunes.

Los hechos ocurrieron afuera del Centro Comercial 93, ubicado en la calle 93 entre carreras 47 y 49 C, donde una de las personas muertas sería un presunto delincuente que habría sido baleado por los escoltas de un comerciante que acababa de retirar cerca de 150 millones de pesos.



Sin embargo, otras versiones establecen que, al parecer, no se habría tratado de un fleteo sino de un caso de sicariato.



Una de las personas, quien no quiso que se conozca su identidad, dijo que vio a un sujeto escondido cerca del lugar y cuando llegó una camioneta blanca se acercó y disparó a un hombre de camisa blanca. Luego los escoltas reaccionaron pero ya el pistolero había salido corriendo.



Tras el hecho, la Policía confirmó la muerte de otra persona y una más herida, de quienes hasta el momento se desconocen sus identidades.



La persona que resultó muerta había llegado en una camioneta Toyota Hilux blanca de placa FYT-206, de Bogotá.



El coronel Yecid Peña, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó sobre el ataque a bala registrado en la calle 93 entre carreras 47 y 49C, en un centro comercial, que el hecho dos personas muertas y una más herida.



"Las personas que fueron atacadas se encontraban en la ciudad de Barranquilla desde hace tres días, estaban a las afueras de un local donde se realizan procedimientos estéticos, cuando fueron sorprendidos a bala por una persona que llegó a pie hasta donde estaban. Una persona murió en el sitio, mientras que el otro alcanzó a correr unos metros y se desplomó, fue llevado a un centro asistencial dónde llegó sin signos vitales. Sobre el herido sabemos que se encuentra fuera de peligro", contó Peña.



La persona herida, según se conoció, es un albañil que estaba laborando en una construcción que está al lado del lugar donde se desató la balacera.

