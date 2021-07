Bajo incertidumbre regresan a clases los colegios de Barranquilla

En medio de la incertidumbre de muchos padres de familia y profesores inició este miércoles el regreso a las clases presenciales en por lo menos 107 instituciones educativas de Barranquilla.



La duda e inquietudes que ronda a los padres de familia para enviar a sus hijos a clases son las condiciones de bioseguridad de algunos colegios. Además que los estudiantes aún no poseen la vacuna contra el covid-19 y por eso no los enviarán a clases.

(También: La pelea por el regreso a las clases presenciales en Barranquilla)

Mientras que los profesores, que ya se reincorporaron a sus puestos de trabajo desde el pasado lunes, enfatizan que los estudiantes llegan a clase bajo la responsabilidad de sus padres.

Facebook Twitter Linkedin

En la Escuela Normal Superior La Hacienda se instalaron lavadores de mano para los estudiantes. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Por su parte el Distrito sostiene que ha invertido unos 8.000 millones de pesos en el arreglo de infraestructuras educativas y en la compra de elementos de bioseguridad para garantizar la normalidad en este proceso.



(Lea: Pueblo del Atlántico busca ‘amansar la bestia’ con vacunación masiva)



El Distrito cuenta con 154 instituciones educativas, algunas con dos y tres sedes, 210 mil estudiantes y 7.000 profesores. Hoy se espera el retorno del 70 por ciento de estos colegios.

Facebook Twitter Linkedin

Los profesores de la Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla dan las instrucciones de bioseguridad a los estudiantes. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), José Jiménez, ha sido reiterativo en que muchas instituciones no están listas y que los profesores están asistiendo a los colegios cumpliendo una orden del Ministerio de Educación.



“Nos están obligando a cumplir una jornada laboral de manera presencial ”, aseguró Jiménez.



(No deje de leer: Entidades tratan de mitigar incendio que cubrió en humo a Barranquilla)



Algunos colegios están implementando la alternancia. Como es el caso de la Normal La Hacienda, que para hoy citó a 1.100 estudiantes de los más de 3.000 alumnos matriculados en la institución.



Sobre este tema, Jiménez reiteró que una vez cumplan sus horarios no atenderán más estudiantes, como usualmente lo estaban haciendo.



“No seguiremos pagando el internet de nuestras casas para las clases”, puntualizó el directivo sindical.



La Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, estará hoy en la Institución Educativa Distrital Mundo Bolivariano, en el sur de Barranquilla, en el apoyo al proceso de presencialidad.

BARRANQUILLA