Así reaccionó el alcalde de Barranquilla por burlas a su baile carnavalero

Una serie de burlas, montajes y comentarios generó un video en el que se ve al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, bailar con la reina del Carnaval 2022, Valeria Charris Salcedo.

El hecho se originó en el evento de bienvenida que el mandatario distrital y los funcionarios de la Alcaldía le tenían preparado a la beldad. Ya en tarima, Pumarejo se animó a ser parejo de baile de Charris, a ritmo de la ‘Danza del Garabato’.



Sin embargo, la presentación del alcalde llamó la atención de los internautas, quienes jocosamente pusieron en duda sus orígenes caribeños, mientras que otros se motivaron a crear montajes.

Uno de ellos fue la aparición del baile de Pumarejo en el videoclip de ‘Take on me’, clásica canción del género pop, que fue interpretada por la banda noruega A-ha.



Horas después de hacerse viral el montaje en las redes sociales, el alcalde barranquillero respondió con jolgorio y muy costeño al contenido: “¡Se la vacilaron!”.



