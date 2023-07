Carlos Arturo Bacca Ahumada está listo para la nueva oportunidad que tiene con Junior en este semestre. El porteño no ve como revancha lo que pueda lograr, sino una manera de agradecer el nunca rendirse.



El delantero, que pinta como titular en el arranque de la Liga, el próximo sábado ante Águilas Doradas, en el estadio Metropolitano, habló sobre la ilusión que le hace este nuevo comienzo.

“No lo veo como una revancha, lo veo como una nueva oportunidad. Yo creo que uno trabaja cada día para que las cosas salgan bien. Nadie se levanta en las mañana para que las cosas le salgan mal”, dijo.



El jugador, de 36 años, aseguró que el tema de la edad no es algo que le preocupa.



“En mi primer semestre acá, ahora que regresé, las cosas salieron bien, todo era bonito, era el gran Carlos Bacca. El segundo no me fue como esperaban y ya decían que estaba viejo. La edad es un número. Cuando uno trabaja bien y a conciencia estás tranquilo y en paz, que es lo más importante”, señaló.



Asimismo, indicó que ha trabajado muy bien la temporada, por lo que espera que las cosas se le den.



“Cuando tienes fe en Dios las cosas mejoran y cambian. He trabajado muy bien en la pretemporada y ojalá en el primer partido ya se vea reflejado lo que se quiere”, contó.

Habló sobre los comentarios del médico Fernández

El referente rojiblanco también se refirió al episodio con el médico Luis Javier Fernández, quien prácticamente lo condenó públicamente por alguna molestia física que presentaba el jugador.



“Yo creo que son cosas que habían que hablarse internamente. Es el respeto, es la imagen. Puede que haya una lesión o un desgaste, o lo que sea, pero hay que ser profesionales y saber manejar esa información. Además, yo no sabía que iba a dar esas declaraciones. Pero lo respeto, y bueno, cada quien actúa de la manera que considera está bien”.



Bacca afirmó que se siente bien y sabe lo que puede dar. “Yo sé cómo estoy, lo que puedo dar y solo confío en mi Dios. Después de esas declaraciones hablé con el profe ‘Bolillo’, él habló conmigo y ha mejorado todo, parece que todo cambió. Como si ese hubiese sido el punto de inflexión. De ahí en adelante el profe me dijo que me veía bien y que contaba conmigo”.