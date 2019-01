Así avanzan asambleas en Uniatlántico para definir regreso a clases

En el Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico continuó hoy la tercera jornada de asambleas por facultades, en las estudiantes definen si regresan a clases el próximo lunes 14 de enero.

En la jornada de ayer las facultades de Química y Farmacia, Ingeniería, votaron por el regreso a clases.



Mientras que Bellas Artes, después de debatir por más de cinco horas decidieron continuar en cese de actividades, acogiéndose al punto tres del acuerdo nacional en el que se estableció que durante el mes de enero se realizarán las socializaciones y luego se recogerán insumos para llevarlos a las mesas de diálogo.



En las asambleas los estudiantes son los encargados de moderar las reuniones, abrir espacios de debate y rondas de preguntas para aclarar dudas.

Las votaciones

Hasta el momento cinco facultades han votado por el regreso a clases, las cuales han sido registradas de la siguiente manera:



Ciencias Jurídicas: Sí al regreso a clases

Ciencias Básicas: Sí al regreso a clases con asamblea permanente

Nutrición y Dietética: Sí al regreso a clases

Ciencias Humanas: No hubo decisión

Química y Farmacia: Sí al regreso a clases con asamblea permanente

Ingeniería: Sí al regreso a clases

Bellas Artes: No al regreso de clases



La votación positiva por retomar el calendario académico, también respalda la realización de la asamblea general que se cumplirá mañana viernes en el Coliseo Chelo de Castro a las 9:00 a.m.

BARRANQUILLA