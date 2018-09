Mejoría de Electricaribe no estáría sujeta a nuevo operador

La mejora del servicio de distribución de energía en la Costa Caribe no,necesariamente, noestá sujeta a la llegada de un nuevo operador, dijo el agente interventor de la Superintendencia de Servcios Públicos en Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo.

En su columna informativa, el funcionario recordó que hay documentos Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que garantizan 1,055 billones de pesos del Gobierno Nacional para los años 2018 y 2019.



Por un lado, según explicó Lastra, con la liberación de los 320.000 millones de pesos avalados por la Nación y soportados en el documento Conpes 3910 de 2017 se inicia el primer tramo de las inversiones. Y con el Conpes 3933 de 2018, hay asegurados otros 735.000 millones serán ejecutados durante el 2019.



“Con estas inversiones los usuarios empezarán a notar la mejora del servicio”, sostuvo.



Aseguró que en 21 meses que lleva vigente la intervención (la última fase con fines de liquidación) se ha garantizado la continuidad del servicio y los recursos se han destinado a atender los mantenimientos y la operación.



“Pero eso no basta, lo que el usuario espera es que no se le vaya la luz y que los niveles de tensión sean estables para evitar daños en sus electrodomésticos”, sostuvo.



Reforzamiento de subestaciones, blindaje y reposición de redes, medidores inteligentes y nuevos sistemas de información y control serán las acciones que se acometerán con los recursos asegurados.



Agregó que para garantizar el manejo eficiente y transparente de estos dineros públicos, se diseña una estructura de gobierno corporativo para que acompañe a la empresa técnica, jurídica y administrativamente en la ejecución de los proyectos.

“Las grandes inversiones en la infraestructura de Electricaribe deben empezar ahora. Entre tanto, la búsqueda de la solución estructural y definitiva irá en paralelo”, dijo Lastra.



En este particular, se han dado debates a nivel nacional liderados por el Congreso.

El interventor agregó que a la fecha se han recibido comentarios al reglamento de ofertas no vinculantes publicados el pasado 3 de agosto por parte de acreedores financieros y posibles interesados que están en revisión. “Para hacer los ajustes por ellos propuestos se ha ampliado el plazo hasta el 14 de septiembre de 2018 y en tal sentido la primera fase se extenderá hasta finales de diciembre”, dijo.

Y reiteró que para mejorar el servicio de distribución de energía en la Costa Caribe hay que invertir en la infraestructura obsoleta y para ello se requiere tiempo y dinero. “Con el apoyo financiero del Gobierno Nacional hemos comenzado, ahora el reto es que el servicio sea autosostenible”, concluyó Lastra.



A propósito del tema Electricaribe, hace poco el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que la solución estructural debe estar enfocada en el usuario y la prestación de un mejor servicio.



Pero toca “ser serios” en estimar las obligaciones en demandas y deudas para encontrar una solución sostenible y consistente con la meta última: “la satisfacción de los usuarios y la realización de las inversiones necesarias para que esa empresa prospere, y no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de 7 billones de pesos”, señaló Carrasquilla.

