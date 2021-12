Creativa de cuerpo y alma es Ava Franco, cantautora cartagenera que irrumpió con originalidad en manejo de escenario y con ‘Afrodita’, su reciente sencillo, ha comenzado a ser suceso musical en el Caribe colombiano, al igual que en ciudades de Perú, Ecuador Chile, Venezuela o Argentina.

“Estoy muy feliz de cumplir uno de mis sueños más grandes, este es sólo el comienzo de mi carrera musical que estará llena de muchas sorpresas”, expresó con sonrisa.



El video revela las emociones de una mujer poderosa que es capaz de todo, con una comprensión enorme acerca de su valía y lo que representa en individualidad. Es así como refleja a la mítica Afrodita, diosa que representa el amor y de la sensualidad.

Punto de inspiración

‘Afrodita’ partió de la inspiración que surgió al ver el famoso cuadro del célebre pintor italiano Sandro Botticelli, que tiene como título: ‘El nacimiento de Venus’.



“Además de ser una de las obras favoritas de Ava Franco es una analogía que representa el nacimiento de su carrera artística”, revela la sinopsis del tema.

La canción, que fue producida por Cheztom (Sebastián Sanchez), resalta la fusión de sonidos pop y urbanos. En esencia invita a bailar, a vivir un momento inolvidable generando pasiones.



“Es una forma de reflejar lo poderosas que somos las mujeres. Mi objetivo es que seamos capaces de reconocer la fuerza y sensualidad que nos caracteriza, pero sobre todo que nos apoyemos entre nosotras”, dijo la artista.

Ella, natural al responder y al proponer un lenguaje lleno de emociones, armada de una capacidad de interpretación que no se ciñe al canto, se siente como el resultado de un extenso proceso de pluralidad del que deriva una figura singular.



“Es fascinante analizar todo lo que ha tenido que pasar en cuanto a nuestras raíces culturales y genéticas. En las raíces que tenemos hay componentes de muchos lugares e innumerables personas y no todo se resume a las tres etnias que antes os enseñaban. Cada individuo es el resultado de una serie infinita de decisiones y situaciones. Todo eso lo comprendo y de alguna manera se encuentra reflejado en lo que llevo al arte”, manifestó la artista de 21 años.



A su hábito de reflexionar y preguntarse el por qué de las cosas, ha sumado la alegría que ha surgido de un proceso lleno de naturalidad.

Su sensualidad resalta en diversos lugares de Cartagena, lo cual ha causado furor en redes sociales. Foto: Prensa Ava Franco

“Me fui a España hace un tiempo para estudiar canto y actuación. Tuve que regresarme por las razones relacionadas a la pandemia del covid y fue entonces cuando tomé la decisión de meterme al máximo en este proyecto musical. Ahora resulta satisfactorio recibir mensajes de gente que me siente cercana por escuchar mi música, sin importar que nunca antes habláramos o que no tenga muchas veces idea de cómo es mi cara. Me han llamado hasta de Madrid y realmente la canción fue algo que comenzamos a compartir sin una estrategia agresiva”, manifestó.



Su propuesta actual Ava Franco la define como pop urbano, aunque deja claro que su idea no es encasillarse en una manera sonora.



“Por ahora quiero que la gente se anime a bailar con lo que hago. Ya llegará el momento de transmitir otros sentimientos”, concluyó entre risas.

El diario vivir

Ava Franco se mantiene a diario trabajando con un elevado rigor en todo lo que implica su proyecto musical. Escribir sus letras y leer mucho acerca de innumerables temas, son parte de su cotidianidad.



A sus clases de canto y actuación ha sumado el hábito de tocar piano, que le resulta fundamental para la comprensión de los sonidos con los que luego transmite.



De igual manera, en diálogo con EL TIEMPO anunció que ya trabaja en sorpresas musicales para su creciente público, las cuales serán lanzadas en el transcurso del año 2022.



“Mi próxima canción será con vivencias relacionadas al amor. Figura la idea del perdón, que no es igual al olvido”, anotó.

Detalles importantes para su carrera

Ava Franco nació en Cartagena el 22 de diciembre del año 2000. Es amante de estudiar sobre arte y mitología.



La aparición de la joven en la escena musical, es uno de los sucesos del año en su ciudad, donde es muy coreada.



La sensualidad con la que resalta en diversos lugares, como los símbolos de su ciudad, causan furor en redes.



Las técnicas de actuación aprendidas, le han permitido a la artista un valor diferencial.

Wilhelm Garavito M.

Para EL TIEMPO

Barranquilla

