Aumento en la tarifa del alumbrado público enciende polémica en Barranquilla

El tema sobre un incremento al servicio de alumbrado público generó diversas reacciones en Barranquilla, lo que obligó al alcalde Jaime Pumarejo salirle al paso y dar sus explicaciones.



"Es un error de interpretación, claramente no le vamos a cobrar nada a nadie", dijo el mandatario este miércoles, para tratar de sofocar las criticas.



Las primeras reacciones surgieron tras conocerse el recargo del 30 por ciento en la factura del cobro del alumbrado público que aprobó el Concejo de Barranquilla.

La medida golpearía el bolsillo de los estratos 3, 4, 5 y 6 a partir de enero de 2024. La noticia reventó hace dos semanas.

La @alcaldiabquilla por querer sacarle plata a la gente de donde sea, ha creado una nueva obligación a través del impuesto de alumbrado público para los hogares y negocios que tengan sistemas de autogeneración (paneles solares). Esto quiere decir que un hogar estrato 2 con... — Daniela Mercado Mendoza (@danielamercadom) December 21, 2023

La situación generó un malestar en los gremios locales, desde donde cuestionaron la decisión de los concejales y el Distrito, señalando que esta nueva alza impactará en la economía local.



Al reclamo se unieron gremios como Acopi, Amcham, Andi, Analdex, entre otros, que le pidieron al alcalde Pumarejo modificar dichas tarifas.



"La @alcaldiabquilla

por querer sacarle plata a la gente de donde sea, ha creado una nueva obligación a través del impuesto de alumbrado público para los hogares y negocios que tengan sistemas de autogeneración (paneles solares)", reclama en su cuenta de X Daniela Mercado.



Norman Alarcon, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, consideró la medida como inadmisible: “en lugar de generar alivios los cobros a todos los usuarios, cargaron a unos más que a otros”.

Las explicaciones de Pumarejo



Desde la Alcaldía de Barranquilla se emitió un comunicado de prensa que busca sofocar la polémica.



El siguiente es el texto:



Aclaración impuesto al servicio de alumbrado público autogeneración de energías renovables.

📃A la opinión pública



Respecto al Acuerdo 006 de 2023, sobre impuesto a la autogeneración de energías renovables, la Alcaldía aclara:



✅Los sistemas de autogeneración de energías renovables del sector residencial o pequeños comerciales NO ESTÁN GRAVADOS NI SE GRAVARÁN.🧵👇 pic.twitter.com/GTRWybm87S — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 21, 2023

Respecto al Acuerdo 006 de 2023, sobre el impuesto a la autogeneración de energías renovables, la Alcaldía de Barranquilla se permite aclarar a la opinión pública y ciudadanía en general lo siguiente:



- Los sistemas de autogeneración de energías renovables del sector residencial o de pequeños comerciales e industriales NO ESTÁN GRAVADOS NI SE GRAVARÁN con el Impuesto al Servicio de Alumbrado Público.



- El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla sigue y seguirá impulsando las alternativas de generación de energías renovables como política social, económica, ambiental y fiscal.



- La autogeneración de energía a través de Sistemas Convencionales ha estado gravada en el Distrito de Barranquilla desde el año 2010 con la entrada en vigencia del Acuerdo 015 de 2009 y va dirigida a la producción de energía eléctrica exclusivamente para atender sus propias necesidades o procesos productivos.



- Con la sanción del Acuerdo 006 de 2023, no se están modificando los textos que vienen desde 2009, ni mucho menos se están creando nuevos hechos generadores del impuesto al servicio de alumbrado público para energías renovables.



- Los sistemas de autogeneración de energías renovables corresponden a sistemas de interconexión mixtos con la red pública del Sistema Interconectado Nacional, en este sentido no se tipifican los elementos definidos en el Estatuto Tributario Distrital para el pago de tributo alguno por concepto de impuesto al servicio de Alumbrado Público.

