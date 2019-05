Recomendaciones para ahorrar energía en ola de calor en Barranquilla

El Fenómeno del Niño que visita a el Caribe ha ocasionado que se incremente en un seis por ciento el consumo de energía en este sector del país, por tal razón Electricaribe a insistido en educar al mercado para que se le dé un uso eficiente y racional de la energía en los barrios, empresas y colegios.

La empresa recomienda que mientras haya luz solar disponible no encender los bombillos. Y, en lo posible, usar lámparas Led o ahorradoras de energía. En esencia, se deben apagar los bombillos y electrodomésticos que no se estén utilizando.



Por otro lado debemos aprovechar la brisa al máximo. En el caso de Barranquilla, aparecen de vez en cuando. De manera que solo debe encenderse la ventilación cuando sea necesario.



Para usar de manera optima los ventiladores, en caso de calor extremo, la empresa recomienda realizarles limpia periódicamente en sus aspas y mantenimiento interno.

Dentro de los electrodomesticos se destacan las neveras, las que deben ser elegidas por nuestras necesidades, además "procure alejarla de la luz directa y del calor de la estufa. Otra cosa: no cuelgue objetos en las rejillas de atrás", anotó Electricaribe.



La plancha, aunque parezca que no consume mucho, es lo contrario, la empresa distribuidora de luz recomienda planchar sólo una vez a la semana y no usarla para secar ropa.



Finalmente, aconseja regular la temperatura del equipo de refrigeración que utilicemos, a fin de tener un ambiente agradable y racional. Al terminar apagarlo.



Un buen consejo es ventilar la habitación antes de encender el aire acondicionado. Y también debe verifica que las puertas y ventanas están bien cerradas mientras estás disfrutando del aire acondicionado

Barranquilla