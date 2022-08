Con la confirmación del primer caso positivo de viruela símica o del mono en Barranquilla, las autoridades distritales de salud mantienen activo el plan de alerta temprana desde distintos puntos como EPS, IPS, universidades y aeropuertos, entre otros espacios, para intensificar la socialización sobre la contención y manejo del virus.



Se han adoptado estrategias para informar a la ciudadanía sobre esta enfermedad autolimitada que cumple dos periodos en el organismo y que, en total, puede durar entre dos a cuatro semanas.

La primera etapa es el período de invasión, que dura entre 0 y 5 días y se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos de mentón, cuello e ingle, dolor de espalda, dolores musculares y astenia intensa o falta de energía.



La segunda se caracteriza por la erupción de la piel, la cual por lo general comienza dentro de 1 a 3 días de la aparición de la fiebre. Este síntoma tiende a concentrarse más en la cara y las extremidades que en el tronco.



Entre las medidas que se llevan a cabo desde la Secretaría Distrital de Salud están la capacitación y generación de competencias básicas en cerca de 40 puntos de atención de 30 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en calidad de Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), y de 800 personas capacitadas, funciones de vigilancia en ciudadanía general y viajeros internacionales, manejo clínico, prevención y control de infecciones.

Diferencias entre viruela del mono y varicela



Es importante destacar que la viruela del mono se diferencia de la varicela en la velocidad del desarrollo de las lesiones, toda vez que en la viruela símica es lento, es decir, van apareciendo poco a poco, mientras que en la varicela es rápida la aparición del sarpullido en el cuerpo.



De igual forma, se diferencia en la distribución de estas lesiones. En ambos aparece en rostro, mucosa oral y genitales, pero en la varicela se concentra en el tronco y no aparecen en planta de los pies y palma de manos, mientras que en la viruela símica sí aparecen en estas zonas.



Por último, en la viruela del mono se presenta inflamación de ganglios linfáticos y en la varicela no se presentan.

¿Cómo se diagnostica?

El virus solo puede diagnosticarse por laboratorio. En ese sentido, se debe recolectar muestras de fluidos tomados del interior de más de una lesión en piel e idealmente de diferentes zonas del cuerpo, luego se almacenan las muestras y se remiten al laboratorio de referencia que indique el Instituto Nacional de Salud.

¿Cómo se transmite?

La transmisión ocurre mediante gotas respiratorias grandes (tos y estornudos), durante el contacto directo y cercano cara a cara y por el contacto con ropa de persona infectada, también puede resultar del contacto cercano con secreciones respiratorias, lesiones en la piel de una persona infectada u objetos recientemente contaminados en la misma casa.



Además, está el contacto físico cercano, que es un factor de riesgo, lo que podría incluir la actividad sexual como fuente de trasmisión.

¿Cuál es el tratamiento adecuado para la viruela?

La atención clínica debe concentrarse al máximo en aliviar los síntomas, controlar las complicaciones y evitar secuelas a largo plazo. Se debe ofrecer abundantes líquidos y alimentos a los pacientes para mantener un estado de hidratación y nutrición adecuado.



Las infecciones bacterianas secundarias deben tratarse según esté indicado. Actualmente no un hay tratamiento específico contra la infección por el virus de la viruela símica.



En ese sentido, se enfatiza que los remedios caseros tales como matarratón o té no son efectivos para la viruela, por lo que no se recomienda seguirlos.



“Desde primera instancia se debe consultar con su médico para que sea quien dé las recomendaciones de tratamiento a seguir de manera adecuada respondiendo a las características de cada paciente”, manifestó el secretario de Salud distrital, Humberto Mendoza.

Medidas preventivas

Dentro de las principales recomendaciones de las autoridades está el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, no compartir elementos de uso personal (cepillos de dientes, vasos, cucharas, sábanas, entre otros elementos de uso personal e individual), reducir el contacto estrecho con otras personas infectadas.



En caso de presentar síntomas de la viruela símica o tener sospecha de contagio, consulte de inmediato con su médico o con su EPS, aíslese e informe sobre los contactos estrechos para proteger a su familia y a los más cercanos.

