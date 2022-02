Unos individuos atracaron el viernes en la noche a unos pasajeros y al conductor de una van de servicio público interdepartamental, cuando estos se desplazaban a la altura del kilómetro 70 de la vía al Mar, entre Juan de Acosta (Atlántico) y Lomita Arena (Bolívar).



De acuerdo con versiones de testigos, dos individuos que se hicieron pasar como viajeros se levantaron de pronto y le pidieron al operador del vehículo que se detuviera. Abrieron la puerta y se montaron tres individuos más, entre ellos una mujer.

Esta última hizo un disparo al aire y sus cómplices empezaron a quitarles las pertenencias a los pasajeros, desde computadores y teléfonos hasta documentos personales.



Tras lograr el hurto, el grupo de delincuentes se bajaron de la van y huyeron en un vehículo que los estaba esperando, mientras que las víctimas, entre las que se encontraban turistas internacionales, no superaban el susto.

La denuncia de un turista canadiense

En un video que publicó este martes el periódico El Universal, de Cartagena, en sus redes sociales, el turista canadiense Juan Carlos Barrientos denunció lo sucedido aquella noche en la van.



Contó que hace tres semanas llegó al país a visitar a familiares y a conocer Colombia, con la intención de promoverla como destino turístico mientras documentaba su viaje.



“El viernes 11 de febrero me dirigía a Cartagena desde Santa Marta en un bus de la empresa de transporte Berlinas, que salió a las 4:15 p. m. Tras pasar Barranquilla, tres hombres y una mujer que venían como pasajeros se levantaron y hubo un disparo”, dijo.



Barrientos agregó que empezaron a retirarles las pertenencias y agredieron a algunas mujeres. Mientras que a él le quitaron el celular, la billetera, pasaporte, audífonos, parlante, equipo fotográfico, computadora, dron y dinero en efectivo.

“El contenido del disco duro era lo más importante, porque incluyen muchísimo trabajo, material fotográfico y cosas para los clientes. Después del atraco, la buseta condujo a un punto de seguridad policial, pidieron un breve relato del evento e hicieron pocas preguntas”, relató.



Ahí aprovechó y llamó a unos amigos que lo esperaban en Cartagena para darle aviso de lo que le había ocurrido y les pidió que lo recogieran cuando llegara.

El largo proceso para poner la denuncia

“En el aeropuerto de Cartagena, intentamos que la Policía nos tomara la denuncia por hurto. Pero dijeron que solo se podía hacer denuncia de pérdida. Intenté hacerlo en línea, pero la página de denuncia no funcionaba”, recordó Barrientos.



Las autoridades les sugirieron que fueran a la Sijin el sábado pero, según contó cuando llegó, les dijeron que las personas que recibían la denuncia por hurto solo trabajaban de lunes a viernes.



“Fui a Berlinas para informarle sobre el vehículo y tomar información del conductor, pero lo único que pasó fue que tomaron el número de mi amigo y dijeron que esperara por detalles, pero no los he recibido aún”, manifestó.



El ciudadano canadiense aseguró que hubo fallas en los protocolos de seguridad, no hubo videos de registro a los pasajeros antes de emprender el viaje y pidió a los viajeros andar con cuidado y tomar las medidas necesarias.



“Colombia es un destino hermoso que no debería ser evitado por los turistas solo por estos eventos de unos pocos colombianos oportunistas”, cerró Barrientos.



