Video: no paran los atracos en los restaurantes de Barranquilla

Pese a los anuncios del incremento de operativos de la Policía en diferentes puntos de la ciudad, la ola de atracos en restaurantes y establecimientos comerciales no cesa en Barranquilla.



Así lo evidencia el último caso reportado en las redes sociales la noche del viernes en el norte de esta capital.

En las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad, se ve como llegan dos hombres armados a un restaurante de comidas rápidas, en el que se encuentran parejas de jóvenes esperando el servicio.

Odio a los rateros 😠😠 de verdad que Barranquilla no aguanta más https://t.co/VXOOtVlYzg — Luz Meryyyy ♊🎇🌈 (@luzmerii15) October 3, 2021

Los delincuentes recorren las mesas y mostrando las armas comienzan a despojar a las personas presentes de bolso, celulares y carteras.

Son dos hombres jóvenes que no ocultan sus rostros. Luego de apoderarse de las pertenencias de los comensales se van como si nada.



Las quejas y reclamos de los barranquilleros no han cesado ante casos como estos, en los que la reacción de la Policía no se ve.

