Los delincuentes no dan tregua en Barranquilla. La inseguridad en la ciudad se ha convertido en el pan diario y ahora los robos masivos son los casos más comunes.



La mañana de este viernes, en una barbería ubicada en la carrera 52 entre calles 84 y 85, en el norte, antisociales ingresaron y atracaron a alrededor de cinco clientes.

Entre las personas asaltadas se encuentra James Pájaro, el director de la emisora La Mega, ubicada al lado de la barbería.



"Me encontraba en la barbería y allí llegaron dos delincuentes y me atracaron a mí y a varios clientes. A mí me quitaron prendas (cadena y anillo de oro) y reloj, a otros clientes los celulares y también prendas", contó James Pájaro al portal de noticias Zona Cero.



De acuerdo con los testigos, un ladrón ingresó al lugar haciéndose pasar por cliente y luego entró un cómplice.



Cuando ya estaban los dos adentro, estos sacaron sus armas para amenazar a los presentes y despojarlos de sus pertenencias.



Cometido el hurto, los ladrones huyeron en una moto en una zona donde está prohibido el parrillero hombre.