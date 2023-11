Impactante video: pagadiario protagoniza riña y amenaza con arma a cliente en Atlántico

Momentos de pánico vivieron los vecinos del barrio Santa Rita, en el municipio de Sabanagrande (Atlántico), donde un pagadiario protagonizó un violento enfrentamiento con un cliente.



Los hechos quedaron registrados en varios videos que los habitantes del sector grabaron y posteriormente difundieron, a través de las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

En las grabaciones, se logra observar el momento en que uno de los llamados ‘gota a gota’ recibe un arma de fuego y apunta a un ciudadano. Este, preso del miedo, trata de huir para evitar un posible disparo.



“¡Cuidado, cuidado! Ay no, no, no…”, grita una vecina al ver que el hombre intentó dispararle a un poblador, al parecer, implicado en la riña. Sin embargo, el sujeto armado se vio sorprendido cuando el arma no se accionó.

Enfrentamiento entre cobra diario y cliente en el municipio de Sabanagrande. El "cobrador" peló el arma como amenaza pic.twitter.com/Ph4IOA7exh — Luchovoltio (@luchovoltios) November 17, 2023

Un adulto mayor trata de persuadir

En otro video, se puede ver cómo un adulto mayor toma fuerzas para intervenir en la discusión, sacar a uno de los hombres motorizados y así evitar que el enfrentamiento se convierta en una tragedia.



De acuerdo con la versión de testigos, el hecho se habría originado cuando el pagadiario llegó hasta la casa del ciudadano a cobrarle y este no tendría la suma que le adeuda. Las autoridades investigan.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla