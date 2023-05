Una madre de familia denunció públicamente a un hombre de, presuntamente, acosar a su hija menor de 14 años, a través de las redes sociales.



En compañía de unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la mujer confrontó al señalado en el parqueadero de un almacén de cadena ubicado en el municipio de Malambo (Atlántico).

El momento fue registrado en un video que posteriormente fue difundido en las redes sociales y en él se logra observar la acusación de la madre al hombre, quien al mismo tiempo es requerido por los uniformados.



“¿Te muestro las pruebas donde hiciste el video ayer con mi hija? ¿Quieres que te diga una cosa? La payasada se te acabó, porque te estrellaste conmigo, te estrellaste con mi hija”, le grita la ciudadana.



En ese instante, el hombre le respondió: “No sabía que era menor de edad. Incluso, yo le escribía que ‘Yo con menores de edad no…’ ”.



Estas palabras llenaron de rabia a la mujer, quien lo empujó y lo golpeó en un par de ocasiones. Asimismo, la denunciante le aseguró que se hizo pasar por su hija en el chat que, al parecer, sostenía con él para identificarlo.

@malamboatlantico

Capturan depravado sexual de una menor de edad con tan solo 14 añitos, en el éxito de malambo Municipio del Atlántico.

@notinando450informa pic.twitter.com/gwhiyNFD3x — NOTI NANDO 450 INFORMA (@HERNAND93762464) May 16, 2023

Esta es la versión del hombre

Un día después de la publicación del video viral, el señalado se defendió y explicó lo sucedido en este municipio del área metropolitana de Barranquilla.



“No me contacté con ella, ni siquiera hay un messenger, de Facebook, que yo la busqué o que de pronto la estaba acosando. Eso fue el día sábado que la mamá, me imagino, puso que la hija me mandara el primer mensaje y yo comencé a escribirle. Esa es mi prueba. Hablo con ella por vía WhatsApp. Fue un diálogo sano, por eso no me mandaron a la URI y no estoy preso”, dijo al portal Malambo News.



EL TIEMPO consultó en la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre este caso y una fuente informó que “no hubo captura” al no haber delito. Sí fue individualizado y se puso el caso en conocimiento de la Comisaría de Familia.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla