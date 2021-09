A acudiente le negaron ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir

Como “insólito” calificó Cristian Caviedes la reacción de la presidenta de la asociación de padres de familia que le negó el ingreso a su esposa a una institución educativa de Soledad (Atlántico), por la forma como iba vestida.



El bogotano, de 31 años, le dijo este viernes a EL TIEMPO que ambos fueron al colegio público para revisar, junto con otros acudientes, los protocolos de bioseguridad contra el covid-19 para que su hijo, que cursa 9.°, asista a las clases presenciales.



“Se acercó a mi esposa y le dice que no puede entrar a la institución vestida de esa manera como se ve en el video. Entonces nosotros quedamos como ‘¡¿cómo así?!’. Y nos dice que en el manual de convivencia indica el protocolo para vestir, pero revisamos el manual y no dice nada”, asegura.



Caviedes agregó que su pareja llevaba la blusa por encima del ombligo y escotada. Además, explicó que estaba vestida así, porque venían de grabar un video para el que la mujer se maquilló y usó el vestuario apropiado.



“Mi esposa trabaja para las redes sociales, es su trabajo. Yo pienso que a la señora le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”, expresó el hombre.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

Esta reacción de la señora le causó sorpresa tanto a él como a su compañera, de 34 años, toda vez que, según considera, los tiempos han cambiado.



“Yo me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas (formas de vestir) en este momento, por ejemplo, en Afganistán, y digo ‘esta señora cómo pretende entonces que vayamos’ ”, manifestó Caviedes entre risas.



Finalmente, el hombre indicó que lograron ingresar con la autorización del coordinador del plantel, quien no le vio problema a la blusa ombliguera y escotada de la pareja.



BARRANQUILLA

