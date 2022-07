Consternados se encuentran los pobladores del municipio de Malambo (Atlántico) ante un caso de maltrato animal contra un perro, cuya denuncia se hizo viral este sábado, a través de las redes sociales.



(Lea también: Aprovechó que su abuelo le prestó la tarjeta y le sacó $ 17 millones)



Según expuso la fundación Manejo Humanitario, una persona lo golpeó y, mal herido, lo lanzó a un arroyo con sus patas amarradas a una roca “para que no lograra salir y se ahogara”.

No le basta con golpearlos, también los amarra a piedras gigantes y los tira para que ellos no puedan salvarse FACEBOOK

TWITTER

El canino fue identificado como Mambo y su lucha por sobrevivir quedó registrada en un video que fue difundido por los defensores de animales en su cuenta de Instagram, generando reacciones de rechazo y solidaridad.



De acuerdo con la denuncia de la fundación, este no sería el único caso de maltrato animal que ocurre bajo esta modalidad.



“Hay una persona malintencionada en Malambo que está arrojando a perros al río. Hay tanta maldad en su ser que no le basta con golpearlos, también los amarra a piedras gigantes y los tira para que ellos no puedan salvarse y la corriente se los lleve y mueran ahogados en el río. A veces los tira desde costales”, expresaron en la red social.

Mambo fue hospitalizado y sigue decaído

Su estado es muy delicado, está demasiado delgado y siente muchísimo miedo cuando un humano se le acerca FACEBOOK

TWITTER

Luego de ser rescatado a tiempo, Mambo fue hospitalizado y recibe la atención, pero “está muy, muy mal”, según uno de los reportes.



“Su estado es muy delicado, está demasiado delgado y siente muchísimo miedo cuando un humano se le acerca. Y por obvias razones, todo el maltrato que vivió no tiene nombre”, informó Manejo Humanitario.



Este grupo publicó una foto del perro en el que aparece acostado en el suelo, con pocas energías y con un semblante lleno de tristeza que refleja en su rostro.

(Además: La millonaria incautación de aletas de tiburón camufladas en Barranquilla)

La última actualización del estado de salud de Mambo

Tiene la hemoglobina en 5, tiene las plaquetas bajitas, el resultado del coprológico salió con quiste de giardia FACEBOOK

TWITTER

En la noche de este sábado, la fundación publicó un video en el que se ve a Mambo tratando de comer. Sin embargo, sus cuidadores aseguraron que emocionalmente se siente decaído y triste.



Agregaron que se le realizaron varios exámenes y todos salieron regulares, por lo que iniciaron un tratamiento para que pueda ganar fuerzas y en unos días contar con la posibilidad de trasladarlo a Medellín.



“Tiene la hemoglobina en 5, tiene las plaquetas bajitas, el resultado del coprológico salió con quiste de giardia. Estamos seguros que Mambo logrará salir de este duro momento y podrá ser muy feliz”, cerró Manejo Humanitario.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Disparan a Policía en Chocó cuando asistía a las exequias de su madre

- Un policía muerto y otro herido dejó ataque en Ocaña, Norte de Santander

- Masacre de La Rubiera: les dieron sancocho a 16 indígenas y los mataron