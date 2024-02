Bochornoso video: el escándalo que armó mujer en una EPS al parecer por líos pasionales

“Después del caso de la Sijín, ahora viene este otro escándalo”, dicen en redes sociales, después de la escena que protagonizó una mujer en el interior de una EPS de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.



Los hechos ocurrieron en una unidad de la calle 30, jurisdicción del municipio atlanticense, donde una ciudadana alterada buscaba a una trabajadora de la entidad para enfrentarla, sin embargo, el personal de vigilancia no se lo permitió.

El caso fue registrado en varios videos que posteriormente fueron difundidos este lunes 5 de febrero en las diferentes redes sociales, siendo viral y generando todo tipo de reacciones.



En las grabaciones, se logra observar el momento en que la mujer golpea todo lo que encuentra a su paso, mientras agrede verbalmente a la empleada. Un vigilante trata de calmar la situación.



“¡Sal y dame la cara! Aquí tengo las pruebas. ¿Qué clase de profesional eres? ¡Llámenme al jefe de esa…! Dime lo que hablabas de mí”, gritaba la ciudadana, quien en su desespero trataba de encararla.



La escena sorprendió a los pacientes que a esa hora llegaban por una atención en salud, por lo que integrantes del personal médico y de seguridad intentaban detenerla.

Más detalles del suceso

“¡No me toquen, no me toquen!”, insistió, y luego procedió a acusarla de presuntas prácticas inadecuadas en el interior de la entidad.



De acuerdo con versiones de testigos, la protagonista del video le reclamaba a una joven mujer, trabajadora de la EPS, al parecer, por líos pasionales. Por lo anterior, muchos internautas han comparado este hecho con el “caso de la Sijín”, conocido recientemente.



Hasta el momento, la EPS donde ocurrieron los hechos no se ha pronunciado de manera oficial al respecto.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla