Un conductor de camión denunció que un agente del Tránsito de Soledad le pidió 450 mil pesos para no inmovilizar su vehículo y, en medio de la discusión, el uniformado le habría arrojado sudor.



(Lea también: El emotivo mensaje de Shakira a jóvenes que recibieron grado en Barranquilla)



Los hechos se dieron a conocer este viernes, cuando fue difundido en las redes sociales un video en el que el ciudadano le reclama por el presunto acto de corrupción. La grabación se hizo viral en Twitter.

“¡Está grabado!”, le dice el denunciante, a lo que el agente le responde “A mí no me importa”. Acto seguido, el conductor dice: “¿Usted manda a los señores a que se encochinen la mano? Lo mandó: ‘Vaya dígale que le colabore con la grúa’”.



El miembro del Tránsito de Soledad expresó: “No sabes ni inventar”, mientras trataba de registrar lo que sería la sanción al hombre.

#DenunciaCiudadana

Nuevamente un agente del tránsito de Soledad protagoniza un vergonzoso acto de corrupción.

Esta vez, el funcionario le pedía 450 mil al conductor de un camión para no inmovilizarlo y hasta le arrojó sudor.

CC: @soledadalcaldia @rodolfo_ucros #NoticiasBQ🔴🟡🟢 pic.twitter.com/fxQbWdCKZw — Noticias BQ (@NoticiasBQ) December 16, 2022

“No sé inventar no, es que está grabado, señor. El hombre me dice ‘Me colabora con 450 mil de la grúa pa’ que no se me lleven la mula’. ¿Entonces me va a cancelar la licencia también? ¿Por qué me echa sudor, hermano? ¡No sea cochino!”, manifiesta el conductor.



La actitud del agente generó el rechazo de los internautas, quienes aseguran que “no es la primera vez” que el uniformado se ve involucrado en este tipo de hechos.



(Además: Comunidad golpea y apuñala a presuntos fleteros implicados en millonario hurto)

#Comunicado | Ante informaciones que circulan en redes sociales, con relación a la queja de un ciudadano por un procedimiento errado, el Tránsito de Soledad se permite informar lo siguiente: pic.twitter.com/OWsuHdtgEA — @Tránsito de Soledad (@TransitoSoleda1) December 16, 2022

Abren investigación contra el agente de tránsito

Rechazamos toda conducta irregular que se presente en los controles operacionales FACEBOOK

TWITTER

Tras el alcance que tuvo el video, Tránsito de Soledad intervino con un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el agente que estuvo al frente del procedimiento.



“Rechazamos toda conducta irregular que se presente en los controles operacionales que realizamos para garantizar la movilidad en el municipio de Soledad”, comunicó la institución.



Asimismo, solicitó al conductor afectado que se acerque a las oficinas para ampliar la queja y pueda aportar las pruebas de su denuncia.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Valledupar: influenciadores pretendían promocionar turismo y los atracaron

- ICA declara cuarentena sanitaria en Córdoba por casos de influenza aviar

- Afinia, del grupo EPM, reporta que sufrio un incidente de ciberseguridad