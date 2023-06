Por segundo día consecutivo, una comunidad del municipio de Galapa (Atlántico) bloquea este martes la vía La Cordialidad, a la altura de la urbanización Villa Olímpica, por problemas con el servicio de agua potable.



La protesta empezó desde horas de la noche del día anterior, debido al desespero de miles de habitantes de este sector que, según denuncian, desde hace una semana no cuentan con el líquido en sus hogares.

En ese sentido, decidieron cruzar troncos, ramas y llantas para impedir el paso de vehículos que circulan en ambos sentidos de esta vía que comunica a Barranquilla con el centro del departamento y viceversa.



Uno de los afectados es Jorge Luis Verdooren Jiménez, habitante de Villa Olímpica, quien asegura que en todo este tiempo les han brindado agua por carrotanques, sin embargo, exigen una solución definitiva, por parte de la empresa Aguacaribe.



“No podemos estar a punta de carrotanques, porque esa agua no es potable y, cuando se asienta, lo que se ve es barro. Necesitamos agua potable, de aquí no nos vamos a mover hasta que el agua no llegue”, dijo el manifestante a EL TIEMPO.

La comunidad espera soluciones definitivas

La comunidad manifiesta su preocupación por la calidad del agua. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

A esta hora, decenas de vehículos de carga se encuentran represados en La Cordialidad, esperando la habilitación de la vía. Mientras que los buses y carros deben desviar por rutas alternas.



“Dejamos pasara ambulancias, niños, aquí no estamos violando los derechos humanos de nadie. Estamos esperando que se manifiesten. Seguimos dándole paso a los demás”, manifestó el ciudadano.



El vocero de la protesta sostuvo que la idea no es entrar en enfrentamientos con las autoridades, de hecho, señala que la Policía Metropolitana de Barranquilla hace acompañamiento para evitar percances.



La versión de la empresa Aguacaribe

En la noche de este lunes, los ánimos se iban caldeando, según cuenta, por un conductor de carga pesada que intentó pasar a la fuerza y por poco arrolla a cinco personas que participaban en la protesta. Procedieron a trasladarlo al CAI más cercano.



En días pasados, la empresa Aguacaribe informó que las fallas en el servicio se presentan por una serie de daños en los tanques, por lo que trabajaban en la recuperación de los mismos. No obstante, identificaron una caída del caudal horas más adelante.



Al parecer, según informaron, sería por una “fuga no visible”. Este martes, la empresa se comprometió a restablecer el servicio en horas de la noche.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla