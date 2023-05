La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, insistió en la responsabilidad del uso del tapabocas para todas las personas que presenten enfermedades respiratorias.



Lo cierto es que en lo que va corrido del año en el departamento se han reportado 64 mil casos de infecciones respiratorias, por lo que el uso del tapabocas para las personas que tienen síntomas, se convierte en una de las formas para prevenir el contagio a las demás personas de su entorno.

“Hemos insistido en este tema que es de responsabilidad personal porque, en la medida que tengamos síntomas de gripa, debemos usar el tapabocas y asumirlo como un comportamiento permanente, necesario para proteger a los demás”, manifestó la funcionaria.



Solano hizo un llamado a la población atlanticense para que esté atenta a los síntomas que presentan, con el fin de que pueda ser atendido a tiempo y evitar complicaciones de salud.

Alma Solano, secretaria de Salud del departamento del Atlántico. Foto: Archivo/EL TIEMPO

“En lo corrido de este año, hemos identificado 64 mil casos de infecciones respiratorias en todo el departamento del Atlántico. La población debe estar atenta a los síntomas y que, sobre todo, utilice el tapabocas si tiene gripa, así nos cuidamos y protegemos a los demás”, dijo Solano.

Este atento a los síntomas

Los síntomas generales de las infecciones respiratorias agudas son la tos, congestión nasal, fiebre y malestar en el cuerpo.



Los padres de familia deben identificar los signos de alarma en los niños menores de cinco años para evitar complicaciones.



"Es importante que acuda a un centro asistencial, si el niño menor de cinco años presenta fiebre superior a 38.5 grados, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del apetito, vómito, decaimiento o convulsiones", agregó la Secretaria de Salud.

No automedicarse

De igual manera, insistió en que no deben automedicarse porque puede generar complicaciones.



“Es importante no automedicarse, tomar antibióticos no es una opción, eso debe ser formulado por un médico porque puede generar complicaciones. Hay que guardar reposo e hidratarse bien”, explicó.



Finalmente, Solano recordó que los mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas, talento humano de salud y población con enfermedades crónicas pueden aplicarse la vacuna contra la influenza en los hospitales de su municipio e IPS vacunadoras.

