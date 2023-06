En medio del desespero vive desde hace meses el adulto mayor Julio Enrique Arrieta Cerro por conseguir un medicamento que alivie su dolor en los huesos. Dice que a veces no puede ni dormir del malestar que lo aqueja.



Hace 62 años nació en el municipio de Buenavista (Sucre), donde se dedicó al cultivo del algodón, pero en los 80’s, según cuenta, todo fue ruina y se dirigió más hacia el norte del país, buscando mejores oportunidades.

Tuvo un periplo por Magangué (Bolívar) y una década después se estableció en Barranquilla en 1996, donde montó su negocio informal de venta de fritos, bebidas, pan, entre otros, en la puerta de una empresa.



Sin embargo, vino a encontrar la estabilidad buscada como taxista, oficio al que se dedica desde hace 25 años y el que le permitió desde entonces llevar el sustento a su hogar, ubicado en el barrio El Esfuerzo, de Soledad, conformado por su pareja y seis hijos.

Empezaron los quebrantos de salud

Sus quebrantos de salud empezaron desde 2010, con un dolor en la cadera y en la ingle izquierda, que le generó dificultades al caminar. Desde una EPS ya liquidada lo trataron con pastillas al pensar que era una tendinitis.



“Hasta que llegó el momento en que no pude caminar. Me llevaron a una clínica, me hicieron una radiografía y salió una sombra. Después me hicieron una gammagrafía ósea y salió positivo: cáncer en los huesos (Mieloma múltiple) en cinco partes. En la ingle izquierda tenía un tumor, en el costado derecho de la cadera, otro; en el lado izquierdo de la costilla, en el hombro derecho y en la columna”, relata el hombre.



Su aspecto físico desmejoró considerablemente y, por el dolor insoportable que describe, se veía obligado a dormir hasta con siete almohadas. Además de pasar día y noche en medio del llanto, porque la droga recetada no hacía efecto.



“Ahí fue cuando la anestesióloga me mandó una droga que se llama Oxicodona, me mandó tres diarias de 20 miligramos. Poco antes de la pandemia, un anestesiólogo de la antigua EPS Coomeva me cambió la droga, me dijo ‘Yo le voy a ayudar a que la deje’, porque estoy dependiente de la droga, me volvieron adicto y me la cambió por Metadona de 10 milogramos. Pedía cita con medicina general y me autorizaba las 60 pastillas mensuales”, recuerda Arrieta.

Arrieta se mantiene trabajando en el taxi para aliviar los dolores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Asegura que no lo ve un especialista desde antes de pandemia

Esa fue la última cita con especialista que tuvo, pues señala que durante la cuarentena no recibió atención y, al ser la Metadona un opiode con control especial, posee un control especial y no la consigue en las droguerías.



Con la EPS liquidada, el paciente terminó en la Nueva EPS, a través del régimen subsidiado. Desde ese momento, según afirma, está luchando para que un especialista lo vea y le autorice el medicamento sin tener éxito hasta el momento.



“El médico general me mandó una cita con medicina interna y yo pensando que ahí me iban a autorizar la droga. Y medicina interna me dice que no me la puede autorizar, me mandó para el anestesiólogo. Pido la cita por Whatsapp, me responden, pero nunca me confirman la cita”, asegura el usuario.



Sostiene que hace 25 días volvió a urgencias a un centro asistencial cercano a su lugar de residencia, en el área metropolitana de Barranquilla, por fuertes dolores, provocándole una sensación de desespero e inquietud.

Julio Arrieta debe usar zapatos ortopédicos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Para decirle algo: yo tengo un tanque azul para almacenar agua y una vez le eché 15 cubetas de hielo y me metí ahí. Cuando no soporté el frío, me puse en el abanico… Pero qué va, eso no me lo quita, la carne me vibra”, comenta el sucreño.



A Julio le recetaron la Metadona en 2013 y 10 años después es la única que le permite sentir calma, tranquilidad y seguir su vida habitual, como dormir y trabajar en el taxi, toda vez que no cuenta con una pensión. Asegura que se volvió dependiente.



“Ahora estoy con el sisbén en la Nueva EPS, que es la que me ha puesto problema para entregarme la droga. Yo les llevé mi historia clínica, en la que consta que soy una persona dependiente de esa droga, pero nada de eso ha servido. No sé qué iré a hacer, me iré a morir, porque ese desespero es muy grande. He pensado en interponer una demanda, porque no me quieren suministrar la droga”, pide el afectado.

Su día a día en el taxi

Debido a su dificultad para caminar y a la vez por la necesidad de trabajar 15 horas diarias, Julio Arrieta debe andar con un bastón y con un par de zapatos ortopédicos que mandó a hacer por su propia cuenta.



“La EPS ni siquiera me dio unas plantillas. Demoran hasta meses para dar una cita. Mientras que trabajando debo acomodarme al cojín del taxi. Aquí en la casa me salen todos los dolores, pero cuando me subo en el taxi se me quitan. Para mí el trabajo es esencial. Si estuviese sentado en una mecedora, aquí en la casa, ya me hubiese muerto hace rato”, cierra Arrieta.

La respuesta de la EPS tras intervención de este medio

EL TIEMPO consultó sobre este caso a Nueva EPS, informando al respecto que ha autorizado los servicios en salud necesarios para garantizar la atención en salud de su afiliado, de acuerdo con los ordenamientos generados por los médicos tratantes para el manejo de su patología en las que se incluyen diferentes citas con especialistas.



Agregó que, frente al caso en mención, “no ha existido negligencia alguna” por parte de la entidad, al considerar que las autorizaciones y programaciones se han dado dentro de los tiempos que contemplan este tipo de procedimientos y la norma definida en el Plan de Beneficios.



Las dolencias continúan en el cuerpo de Julio, quien se ‘refugia’ por 15 horas diarias en su medio de trabajo mientras llega el día en que le autoricen un medicamento.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com