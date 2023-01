Burlarse hasta de sí mismo es la máxima de los barranquilleros y atlanticenses para gozar con todas las de la ley los tiempos de Carnaval, y eso sí que lo han entendido los habitantes del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, con la pared del cacho.



(Lea también: Las mujeres facturan: mujer que sufrió infidelidad ganó doble chance millonario)



Se trata de un muro que es actualizado anualmente en época de precarnaval con los nombres de las víctimas de infidelidades en la población. Por la coyuntura, en este comienzo de 2023, fue incluida Shakira como “miembro ilustre”, según cuenta la comunidad.

Una vez, la esposa le fue infiel a uno de los 246 socios que tenemos ahora. Él se lo comentó a un compañero, la cosa estaba discreta, calladita FACEBOOK

TWITTER

La pared del cacho, de la Asociación de Cachones de Soledad (Asocasol), celebra desde ya sus 23 años ininterrumpidos con una trayectoria por la que han pasado nombres de vecinos, familias, artistas y políticos.



Con esa cantidad de tiempo, lo que fue una iniciativa de un combo de amigos mamadores de gallo (burleteros) ahora es una tradición, con ‘embajadores’ en diferentes partes del mundo, porque “el cacho se internacionalizó”.



Y también un acto normalizado entre ellos, argumentado con la frase “hombre sin cacho es hombre indefenso”, y otros con deseo de obtener una membresía en Asocasol, pues, en el auge de la temporada, su Junta Directiva reconoce con millonarios premios a los mejores cachones.



Según el presidente de Asocasol, Wilson ‘Pella’ San Martín, la pared del cacho tuvo su origen cuando un grupo de amigos se reunían en temporada de Carnaval para formar la farra todos los viernes.



“Una vez, la esposa le fue infiel a uno de los 246 socios que tenemos ahora. Él se lo comentó a un compañero, la cosa estaba discreta, calladita. Y vino el compañero y tiró lo que había pasado con el hombre: ‘A este man, la mujer le está pegando cacho’. ‘¿Cómo así?’, dijeron y formaron el tierrero: ‘Vamos a ponerlo de cachón’ e hicieron una coronación de recocha. De ahí pa’ lante se formó la Asociación de Cachones de Soledad”, recordó el hombre.

Facebook Twitter Linkedin

El himno de Asocasol es el vallenato El Santo Cachón, según indicó el 'Pella'. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los diferentes tipos de cachos

Un amigo de Soledad vive en Miami y le pegaron cacho. El man va de primerito en esa categoría FACEBOOK

TWITTER

Con el pasar del tiempo, Asocasol ha tenido ajustes para fortalecerla y en los últimos tres años pasó de cinco a siete categorías: Cachos Guapos, Cachos Mansos, Cachos Consentidos, Cachos sin Gracia y Cachos Prósperos. A esos se han sumado El Rincón de las Cachonas y Cachos Internacionales.



En cada clasificación, el Comité ubica a los cachones según su caso. Por ejemplo, en los Cachos Guapos están los que reviran, sacan armas y buscan problema. En los Cachos Mansos está el que se resigna y calla, según explicó el vocero.



“Este año entra una categoría nueva, que es Cachos Internacionales. Un amigo de Soledad vive en Miami y le pegaron cacho. El man va de primerito en esa categoría”, aseguró ‘Pella’, de 52 años.



Agrega que en esa lista también entran Shakira y su expareja Gerard Piqué, quien cambió a la artista y madre de sus hijos por la joven Clara Chía. El proceso de separación ha motivado a la barranquillera a interpretar al menos tres sencillos en torno a esa situación, entre esas el reciente dúo que hizo con Bizarrap.



“Un compañero del grupo montó un dibujo de Shakira con una frase de la letra. Es un trabajo bien montado para inaugurar el 22 de enero. Piqué también va. A esa pareja la dañó, como dice ella, la monotonía”, opinó el ‘Pella’.

Su presidente tiene experiencia en cachos

Hay hombres que no superan eso, los enreda. El cacho no es malo, lo malo es la mamadera de gallo FACEBOOK

TWITTER

Como buen presidente, Wilson debía tener experiencia para ocupar el cargo. Por ello, confesó que también fue víctima de la infidelidad con su anterior pareja. Sin embargo, dice que se curó de eso y ya no llora, ahora factura.



“Me pegaron cacho y eso fue duro. A uno ni el agua le pasa por la garganta. Cae la pensadera y las miradas pa’l techo. Hay hombres que no superan eso, los enreda. El cacho no es malo, lo malo es la mamadera de gallo: ‘Ahí va el cachón’, ‘Hey, cachón’. Ese es el problema del cacho”, afirmó.



Tras asimilarlo, volvió a creer en el amor y ahora tiene nueva pareja, de quien asegura que “la tengo fiscalizada para que no se ‘vuele la cerca’ ”. Ella también viene de sufrir una infidelidad.



“Ella ya está curada en eso. Vio el despecho en el que yo vivía y se ajuició conmigo”, agregó. En ese sentido, fue una de las 25 víctimas de infidelidad que ocupó el Rincón de las Cachonas el año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Así va la pared del cacho en su edición 2023, en proceso de incluirle los nombres, entre ellos el de Shakira. Foto: Wilson San Martín

Tenemos al sacerdote Jacinto Osorio, el ‘Reverendo Cacho’, que coge a los cachones y los orienta FACEBOOK

TWITTER

Según explicó el vocero, el propósito de Asocasol es que los cachones vivan el proceso con dignidad y encuentren un apoyo, un respaldo y alguien en esta comunidad que les indique la experiencia para superar un cacho.



“Eso anteriormente era delicado, pero de un tiempo para acá la cosa se ha cogido como folclor y ha servido de apoyo. En el grupo, tenemos al sacerdote Jacinto Osorio, el ‘Reverendo Cacho’, que coge a los cachones y los orienta para que no vayan a tomar una decisión fatal”, contó San Martín.

La selección del Rey del Cacho en el último domingo de precarnaval

Este año, como ya la cantidad es más grande, hay unos que dicen ‘Ponme a mí, yo voy a ser el cachón de 2023’. Con eso pagan las deudas FACEBOOK

TWITTER

El proceso para seleccionar a los nuevos miembros de la pared del cacho, ubicada en una popular esquina del barrio Cruz de Mayo, en Soledad, empieza desde diciembre con nombres sonados por recomendación en fiestas y billares.



Los requisitos, según determinó el ‘Pella’, son: documento del Sisbén, fotocopia de la cédula ampliada a 150 y exponer cada caso de cachos. Entre las postulaciones de este año, recibió los documentos que le envió un amigo de Alemania.



(Además: En video: el día que Shakira llevó a Piqué a conocer Barranquilla)



Posteriormente, pintan sus nombres y apellidos en cada categoría establecida en el muro. Para coronar al ‘Rey del Cacho’, nominan a ocho cachones en la primera fase, a la segunda fase clasifican cuatro y a la ceremonia de coronación asisten estos el último domingo de precarnaval.



“¿Cómo lo hacemos? Voto a voto, con tarjetón y todo, la foto de los personajes. Usted entra al baile y le damos el tarjetón. Ahí tenemos un animador en el evento que invita a votar, pasamos por los puestos a recoger los votos y tipo 10 p. m. hacemos el conteo con fiscal y testigo de Asocasol, algo bacano y serio”, aseveró Wilson.



El ganador es coronado y se le da una suma de dinero. El año pasado le dieron 800 mil pesos al rey, este año tienen proyectado premiar con 1 millón al ganador y 500 mil pesos al que ocupe el segundo puesto.



“Este año, como ya la cantidad es más grande, hay unos que dicen ‘Ponme a mí, yo voy a ser el cachón de 2023’. Con eso pagan las deudas, por eso se postulan”, cerró el ‘Pella’.



Así llega a un año más esta pared soledeña, una recocha de amigos que anualmente cobra reconocimiento y brinda apoyo al que lo sufre, como Shakira, para vivir el cacho con dignidad.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Padres de colombiana con cáncer en Estados Unidos podrán reunirse con su hija

- Macabro hallazgo en Valledupar: encuentran cuerpo de hombre en bolsas de basura

- 'El diablo me dijo que lo hiciera': estudiante mató a su compañera de pensión