La Policía del Atlántico activó en las últimas horas una ruta de protección a líderes sociales y comerciantes que recibieron amenazas a través de panfletos en los municipios de Luruaco y Baranoa, respectivamente.



Los mensajes intimidatorios aparecieron a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’ y, en el caso de la primera población, fueron dirigidas a 14 personas, entre ellas cuatro líderes y grupos delincuenciales.

Se puede inferir que este panfleto no corresponde a la organización AGC (Clan del Golfo), teniendo en cuenta que estas no son las características

En ese sentido, las autoridades activaron dicha ruta de atención a través de la Oficina de Derechos Humanos, además de reforzar la seguridad con operativos y recomendaciones a los afectados.



Sin embargo, sobre los panfletos amenazantes, la Policía del Atlántico afirmó que este bloque relacionado en los mensajes difundidos por whatsapp y redes sociales no tiene injerencia en el departamento.



Policía indica que amenazas provienen de modalidad ‘carcelaria’

En cuanto a la amenaza a los comerciantes de Baranoa, el comandante de Policía del Atlántico, coronel Carlos Currea, le manifestó al alcalde Roberto Celedón que no hay motivos para paralizar las actividades económicas del municipio o que la ciudadanía se deje llevar por el miedo.



“Queremos enviar un parte de tranquilidad a los comerciantes baranoeros. Tenemos contacto permanente con las autoridades de Policía del departamento y el Gaula para hacerle frente a cualquier hecho adverso”, manifestó el mandatario.



Celedón agregó que en este momento no existe amenaza, debido a que estas vienen de delincuencia común dentro de las cárceles que “usan bases de datos públicas” para atemorizar a los comerciantes.



Según se conoció, los informes de inteligencia indican que se trataría de la denominada modalidad ‘carcelaria’, a través de la cual, desde las prisiones del Atlántico y el país, están utilizando información de acceso público.

Así fueron los operativos en el comercio de Baranoa

#AEstaHora Con nuestro grupo GOES garantizamos seguridad y ejercicio pleno de toda actividad comercial en el municipio de #Baranoa.

Las autoridades explicaron que llaman o escriben mensajes de whatsApp a comerciantes y ciudadanos en nombre de presuntas estructuras criminales con el propósito de atemorizar y tratar de obtener contribuciones que, por lo general, solicitan realizar a través de giros electrónicos.



Sin embargo, la Policía del Atlántico anunció que, a través del Gaula, seguirá investigando estos hechos.



Asimismo, la institución realizó este sábado operativo de seguridad, que incluyó requisas a conductores y transeúntes, en el sector comercial de Baranoa con el apoyo del Grupo Goes, con el propósito de garantizar la seguridad y el ejercicio de las actividades de comercio.



Finalmente, la institución policial invitó a denunciar acudieron a la plataforma digital desarrollada en coordinación con la Fiscalía https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/ o a través de la línea de atención y emergencias 123 desde cualquier dispositivo móvil.



BARRANQUILLA

