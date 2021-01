Insólito: religiosos en Atlántico ayunan por venida de Jesús el jueves

Las autoridades del Atlántico fueron alertadas este lunes por una comunidad de Isabel López, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico), donde denuncian que un grupo religioso se encuentra en una ayuna prolongada porque “Jesús viene” este 28 de enero.

Según versiones de los vecinos, los miembros del grupo y un líder de la iglesia a la que pertenecen están invitando “a dejar los trabajos” y “vender todo”, debido a que se acerca la “resurrección de los muertos” en tres días.



La preocupación de vecinos y de las autoridades radica en que están involucrados ocho menores de 7 y 11 años, además de 11 adultos. Por lo anterior, una comisión conformada por el Icbf, CTI, la Comisaría de Familia, Policía del Atlántico y la Alcaldía municipal se acercaron al lugar.



“En la primera información que teníamos, ellos lo llaman un ayuno extendido por unas familias. Logramos determinar las condiciones en las que están y las razones por las que están hace muchos días aislados del resto de la comunidad”, dijo el alcalde Jorge Manotas.

Hablar con las familias de los niños y realizar la inspección de la vivienda donde está funcionando la iglesia fueron unas de las acciones que se registraron en la mañana de este lunes, por parte de la administración municipal.



El mandatario agregó que la vivienda es amplia, tiene ciertas comodidades y la acción es dirigida por un pastor que no hace presencia permanente en el lugar, sino que tiene un contacto virtual con los presentes.



“De entrada, no se pudo determinar que no existía ninguna vulneración de los derechos de los niños allí presentes, sin embargo, seguimos analizando la situación” dijo Jorge Manotas.

Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo una valoración psicológica y nutricional de los niños en la iglesia, hasta donde llegó también el Comité de Mitigación del covid-19.



Una de las acciones tomadas fue el patrullaje de un vehículo de Policía de Infancia y Adolescencia, por el lugar, y la presencia del Comité de Mitigación para entrar analizar los efectos que se pueden registran por la aglomeración y posibles contagios con el coronavirus.



BARRANQUILLA

