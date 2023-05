El comité No Más Peaje Papiros inició este jueves manifestaciones en la Vía al Mar ante el anuncio del Gobierno Nacional de reiniciar el cobro la próxima semana.



Carlos Maury, quien lidera el comité, dijo que se trata de manifestaciones pedagógicas con carteleras para hacer un conteo regresivo de los días que faltan para que se acabe la resolución que emitió el Ministerio de Transporte de suspender el cobro del peaje.

Maury explicó que estarán hasta el día 15 con pancartas para que el Mintransporte cumpla con los acuerdos. “No aceptamos nuevamente el cobro del peaje”, dijo.

Hay que recordar que el rechazo de la ciudadanía surgió de una entrevista que dio el ministro de Transporte William Camargo a EL TIEMPO sobre los cobros por las vías nacionales.

“Lo que tenemos son unas medidas de mitigación como tarifas diferenciales y en aquellos peajes donde se levantó la talanquera se reactivarán los cobros, como en algunos peajes del Atlántico, Bolívar y otras zonas del país”, dijo Camargo.



En el peaje Papiros, está suspendido el cobro para todas las categorías hasta el próximo 15 de mayo, por lo que este se reanudaría el 16 del mismo mes.



De allí que Maury advierten que si el 15 de mayo no sale esa resolución de no cobro a los C1 y C2 el 16 a las 7 a.m. realizaran un plan tortuga en la vía al mar desde Puerto Colombia hasta el peaje Papiro.



LO que están haciendo es que el Ministerio de Transporte emita la resolución final con la que se comprometieron en la anterior mesa de negociación que era que categorías C1 y C2 (carro y buses) no iban a pagar más peaje en Papiro.



También piden que se retomen las mesas de negociación para ver que va a pasar con la categoría C3 en adelante (camiones de carga) y la báscula de pesaje que se encuentra en ese lugar.



“Si eso no se cumple estaremos llamando a movilizaciones el 16 de mayo”, puntualizó Maury.

