En Puerto Colombia, piden redistribuir operación del peaje Papiros en peajes aledaños

Tras el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, de reactivar el cobro en el peaje Papiros, en la Vía al Mar, el alcalde del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), Plinio Cedeño, pidió al Gobierno Nacional reevaluar tal decisión.







En diálogo con medios de comunicación, el ministro Camargo indicó la posible reactivación del cobro del peaje Papiros para las categorías 1 y 2 a partir del próximo lunes 15 de enero.

Si bien no precisó fecha, el 15 de enero se vence la prórroga establecida en la resolución 20233040055635 sobre la suspensión de dicho cobro.



De acuerdo con lo manifestado por el mandatario porteño, existen compromisos que se pactaron en las mesas técnicas que se han venido desarrollando y que tienen como objetivo buscar las mejores alternativas para la comunidad.



El alcalde Cedeño recuerda que en esos encuentros han participado la sociedad civil, el municipio de Puerto Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte e incluso la Presidencia de la República.



“Las mesas técnicas que se han venido desarrollando con el Ministerio de Transporte, la ANI y demás integrantes no han sido cerradas o finalizadas, y nos sostenemos en la propuesta de que la operación de este peaje debe ser redistribuida en peajes aledaños, o en el traslado operacional del mismo a efectos de no seguir perjudicando a la comunidad porteña y más ahora con el auge del turismo que, como evidenciamos en días pasados, viene en un alza permanente”, manifestó el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez.

Envío una solicitud al Gobierno Nacional

Agregó que, “en este proceso nos han venido acompañando entidades como la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe, quienes han desarrollado y vienen desarrollando unos estudios técnicos que han demostrado la inviabilidad y la inconveniencia de este peaje”.







Por último, el mandatario hizo un llamado al Gobierno Nacional para reevaluar dicha decisión, “solicitamos al gobierno del presidente Gustavo Petro que se reevalúe la decisión, toda vez que creemos que el diálogo social es el camino para encontrar las soluciones pacíficas que aportarán al progreso y desarrollo de los territorios, para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida”.

