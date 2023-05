Una lluvia de reacciones, todas en contra, provocó esta semana el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, de reactivar los cobros en el peaje Papiros, que queda entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, así como otros peajes del departamento y de Bolívar.



(Lea también: El calvario que vive estadounidense tras sufrir un infarto en Barranquilla)



La más reciente voz que se sumó al llamado de organismos del orden nacional y de la comunidad en rechazo a esta obligación fue de la gobernadora Elsa Noguera, quien pidió respetar los acuerdos trazados en las mesas de trabajo.

“Hemos insistido que entendemos que hay que mantener el equilibrio contractual, no queremos en ningún caso que eso se rompa, pero dado que esta es una concesión que tiene cinco peajes adicionales, que se haga un traslado operativo, el peaje Papiros es antitécnico y al final lo que demostramos fue eso”, manifestó la mandataria departamental a los medios de comunicación, tras su rendición de cuentas.



La gobernadora Noguera recordó que seguían las negociaciones para eliminar definitivamente el peaje, haciendo un traslado operativo, donde se les pueda cobrar a todos, pero en casetas diferentes.



“Se mostraron los pro y los contras y para nadie es un secreto que no cumple con las condiciones de seguridad vial, accidentes fatales que han dejado mucha tristeza en nuestro departamento y no queremos que se sigan presentando”, indicó la mandataria.

Las declaraciones del ministro William Camargo

Hay que recordar que el rechazo de la ciudadanía surgió de una entrevista que dio el ministro de Transporte William Camargo a EL TIEMPO sobre los cobros por las vías nacionales.



“Lo que tenemos son unas medidas de mitigación como tarifas diferenciales y en aquellos peajes donde se levantó la talanquera se reactivarán los cobros, como en algunos peajes del Atlántico, Bolívar y otras zonas del país”, dijo Camargo.



En el peaje Papiros, está suspendido el cobro para todas las categorías hasta el próximo 15 de mayo, por lo que este se reanudaría el 16 del mismo mes.

Advierten movilizaciones para el 16 de mayo

Por lo anterior, el comité No Más Peaje Papiros inició manifestaciones en la Vía al Mar ante el anuncio del Gobierno Nacional de reiniciar el cobro la próxima semana.



(Además: Defensa de la familia Mestre pide que juez se declare impedido en el proceso)



Carlos Maury, quien lidera el comité, dijo que se trata de manifestaciones pedagógicas con carteleras para hacer un conteo regresivo de los días que faltan para que se acabe la resolución que emitió el Ministerio de Transporte de suspender el cobro del peaje.



Maury explicó que estarán hasta el día 15 con pancartas para que el Mintransporte cumpla con los acuerdos. “No aceptamos nuevamente el cobro del peaje”, dijo.



Además, advirtió que si el 15 de mayo no sale esa resolución de no cobro a los C1 y C2 el 16 a las 7 a. m. realizarán un plan tortuga en la Vía al Mar, desde Puerto Colombia hasta el peaje Papiros.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla