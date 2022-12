Diana Quijano Pardo se dejó seducir por un proyecto inmobiliario en una zona especial del área metropolitana de Barranquilla: en el sector de Caujaral, Mallorquín y vía al Mar, sin imaginar lo que iba a suceder unos meses después.



(Lea también: Barranquilla: este era el hombre asesinado cuando conducía una lujosa camioneta)



La joven es una barranquillera que hace aproximadamente cinco años vive en Estados Unidos, donde se desempeña como corredor de bienes raíces, lo que le ha brindado prosperidad a su vida.

Fue tanta la confianza que me brindaron, que lo separé con 2 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

Con el propósito de expandir su mercado, se fijó en Colombia, más exactamente en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), donde las publicidades hacían eco de “un proyecto inmobiliario de ensueño”.



Se trata de + House Caujaral, conformado por un conjunto de apartamentos desde 70, 80, 90, 106 y 160 metros cuadrados, según la promoción, que está ubicado cerca a los balnearios atlanticenses, y atractivos como la Ventana al Mundo y el Gran Malecón.



“Resulta que mi mamá vio una publicidad que ellos hacían y le llamó mucho la atención, porque ya le venía diciendo desde hace rato que quería comprar una propiedad, y me lo recomendó. Se veía confiable realmente”, dice Quijano.



La mujer, con residencia en Miami, cuenta que la “ilusionaron” junto con su pareja con un apartamento con vista privilegiada, con club house “espectaculares”, gimnasio, entre otras especificaciones por valor de unos 290 millones de pesos, según cuenta.



“Fue tanta la confianza que me brindaron, que lo separé con 2 millones de pesos. Me enviaron soporte de la fiducia y el calendario de los pagos que debía hacer mensualmente a partir de la separación. Ellos (la constructora) me contaron que el contrato de compra y venta no era un contrato oficial y que el contrato oficial me lo entregaban cuando cesara la construcción”, relata Quijano.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto está ubicado en la salida de Barranquilla hacia Cartagena. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Los comentarios negativos

Llegó un momento en el que decidí no mandar más plata FACEBOOK

TWITTER

Fue ahí cuando esta pareja empezó a recibir comentarios negativos por supuestas irregularidades en el proyecto. Se comunicó con familiares que habitan la capital del Atlántico y le aseguraron que “la obra estaba paralizada”.



“No había ningún avance en la obra. Preguntaba con insistencia a la persona que me vendió el proyecto y desmentían los comentarios, sostenían que contaban con los permisos y que solo ‘faltaban cositas que se iban arreglando’. Llegó un momento en el que decidí no mandar más plata”, expresa.



Diana Quijano dejó de consignar y el personal de la constructora le recordaba que podría perder lo invertido si no continuaba con los pagos, por lo que entonces emprendió un proceso de devolución de su dinero.

Un proceso de devolución

“Mandé una solicitud al proyecto para iniciar un proceso de devolución del dinero, ya que ellos no habían empezado con la construcción. Inicialmente me habían vendido un apartamento en un tercer piso y resultaron dándome un apartamento en el octavo piso, que me terminó costando 20 millones de pesos más”.



“Mi mamá recibió una carta a mi casa donde puntualmente dicen que el dinero lo iban a devolver. Alcancé a pagar como 11 millones de pesos y en la carta dice que me van a devolver 14 millones con intereses, por parte de la fiduciaria. Pero me decían que ellos (la constructora) tenían que dar la autorización”, manifiesta Quijano.



Sin embargo, añade que unos días después le enviaron otro documento “con sus respectivas aclaraciones y correcciones”, en el que eliminan el párrafo de la devolución.

Sostiene que insistió sin obtener respuesta positiva. Se cansó y también desistió de reclamar la suma, con la cual a estas alturas ya no cuenta.



Como este, son varios los casos de compradores, para invertir o residir, que cuestionan los procesos no solo en este proyecto, sino en otros que lidera + House en la ciudad y el departamento.



Pero el proceso de adquisición de vivienda no es el único cuestionamiento que ha recibido el grupo, cuyo presidente ejecutivo es el español Fernando Gallego. También es criticado por intervenir en una zona clasificada como “suelo de protección de arroyos”, según confirmó a EL TIEMPO la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

La polémica aprobación

No obstante, el grupo se respalda en el Plan Parcial Caujaral, que permite la construcción de un complejo inmobiliario con torres de 20 pisos. Solo la primera etapa comprende tres torres de 480 apartamentos.



Los planes parciales son instrumentos de planificación intermedia creados por la Ley 388 de 1997, mediante el cual se complementan las disposiciones de los POT y se habilitan para su desarrollo, generalmente, las áreas clasificadas como suelo de expansión urbana por parte de los municipios y/o distritos en sus planes de ordenamiento territorial.



Estos son promovidos o impulsados en su mayoría por privados y en algunos casos por entidades territoriales.



En el caso particular de + House Caujaral, este tomó vida por el Plan Parcial adoptado tras la firma del decreto, el 14 de noviembre de 2019, por medio del alcalde encargado de Puerto Colombia, Iván Wharff, quien tras nueve días de estar en el despacho del mandatario Steimer Mantilla (suspendido por la Procuraduría) dio el visto bueno al proyecto.



Este hecho se presentó en medio de cuestionamientos al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto. Una denuncia presentada en 2017 llevó a la Fiscalía a abrir dos años después una investigación, mientras que la Procuraduría pidió la nulidad del acto administrativo.

Facebook Twitter Linkedin

Las obras avanzan, según la constructora. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En 2020, la nueva administración, en cabeza de Wilman Vargas, comunicó acciones para garantizar que la propiedad privada y los espacios destinados como zonas municipales se respeten.



En ese proceso anunció que recibió visitas de la Fiscalía No. 43 Delegada Anticorrupción de Bogotá y de la Procuraduría, que le solicitaron información sobre este Plan Parcial.



Entre otras acciones, comunicó que encontró “aparentes irregularidades en el trámite” y expedición de dicho acto, por lo que se procedió a presentar demanda de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicitando suspensión provisional de su vigencia como medida cautelar.



Pese a ello, la defensa del grupo aseguraba en ese entonces que los trabajos no tenían suspensión y contaban con permisos y licencias, a tal punto que en la actualidad se alzó una torre en obra blanca.

Inundaciones en la obra

Se alteró un sistema hidrológico y la naturaleza está regresando. Lo que buscamos es que se restituya un sistema hidrológico FACEBOOK

TWITTER

La preocupación revivió entre la comunidad en noviembre, porque los primeros dos pisos de dicha torre se inundaron tras las lluvias del momento, generando a su vez desconfianza entre los clientes.



El ciudadano e investigador Manuel de la Rosa, quien demandó el proyecto ante un Tribunal del Atlántico, asegura que esta construcción “cercenó” un brazo del arroyo León.



“Se destruyó el sistema que hoy en día, para que la ciénaga tenga agua todo el año, tienen que bombear del arroyo a la ciénaga lo que mismo que al lago interior del Caujaral, lo que antes sucedía de manera natural: cada vez que se presentaba una temporada de lluvias, el arroyo se desbordaba y el agua nutría todos estos humedades y ciénaga”, dice De la Rosa.



Agrega: “Se alteró un sistema hidrológico y la naturaleza está regresando. Lo que buscamos es que se restituya un sistema hidrológico”.

Se pronuncia la CRA

Ante estos cuestionamientos, la CRA se pronunció, aclarando que, según el Plano CG-02 Clasificación del Territorio, establecido en el Acuerdo Municipal 013 de 2017, por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia, el tipo de suelo del área donde se desarrolla dicha construcción está clasificada como suelo de protección de arroyos.



“Sin embargo, mediante el Plan Parcial Caujaral, el cual fue promovido por un tercero, el municipio de Puerto Colombia habilitó las fajas de terreno ubicadas sobre la Vía Universitaria y la Vía al Mar, entre el brazo del arroyo León y la vía correspondiente a la primera interconexión de la Vía Universitaria con la Vía al Mar, para su desarrollo urbanístico”, señala la Corporación.



Lo anterior, bajo el cumplimiento de dos condiciones que debían cumplirse para que dichas áreas se convirtieran en terrenos aptos para poder ser urbanizados:

House caujaral, con apartamentos para nada Económicos donde varias personas ya Invirtieron y compraron aptos. El proyecto todavía no está terminado, pero “La naturaleza tarde o temprano reclama” pic.twitter.com/5jNyaCAB5s — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) November 6, 2022

“1. Para ser desarrollados los terrenos deberán, mediante el relleno de los mismos, elevarse al nivel o cota correspondientes a las vías Universitaria y al Mar respectivamente.



“2. Se deberá respetar, conservar y mantener el sistema de drenaje actual en lo que se refiere a las estructuras hidráulicas existentes y al mantenimiento del descole de las mismas”.



Entre las acciones que ha ejecutado la CRA, señala que en 2021 se impuso una medida preventiva de suspensión de actividades por realizar actividades de aprovechamiento forestal sobre el predio sin contar con los permisos para tal actividad.



“Adicionalmente, por estos mismos hechos, la CRA inició un proceso sancionatorio en contra de la sociedad Entorna S.A.S. por daño en ambiente e infracción de las normas ambientales, el cual se encuentra en su etapa final de instrucción”, señala.

Interviene la Procuraduría

Aportar certificación del uso y clase de suelo, en donde se encuentra desarrollándose el proyecto Mas House Caujaral FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la Procuraduría solicitó el pasado 16 de noviembre al alcalde Wilman Vargas un informe de avance de cumplimiento de las obligaciones señaladas por CRA en el proceso de concertación ambiental, en el desarrollo del plan parcial ‘Mas House Caujaral’.



Este debe incluir estudios básicos de gestión del riesgo que se tuvieron en cuenta para la formulación del POT, estudios de detalle de gestión del riesgo, que se aportaron y tuvieron en cuenta para adelantar la concertación ambiental y la posterior adopción del plan parcial Caujaral.



“Aportar certificación del uso y clase de suelo, en donde se encuentra desarrollándose el proyecto Mas House Caujaral, según el Plan parcial, (señalar si se encuentra sobre un suelo de protección) (…) Informar qué licencias urbanísticas se han expedido con base en el plan parcial (allegar copias de las mismas). Informar qué decisiones se han tomado por parte de la administración municipal, en el marco del seguimiento al desarrollo del proyecto urbanístico por incumplimientos de obligaciones urbanísticas, de policía y ambientales".



Este medio intentó consultar al respecto al mandatario municipal, pero no brindó declaraciones.

Habla el presidente ejecutivo de + House

Ya deberíamos estar ejecutándolas, pero como ha habido un invierno muy fuerte, estamos esperando que llegue la época de brisas FACEBOOK

TWITTER

Quien sí respondió fue el presidente ejecutivo del grupo + House, Fernando Gallego. Explica lo sucedido con la inundación y da un parte de tranquilidad a los clientes, pues asegura que las obras avanzan normalmente y están aclarando las dudas de la comunidad.



“No hay ningún cliente de los que hayan entregado dinero que haya desistido. Con todos los clientes hemos tenido conversaciones”, asegura el español.



Sobre las inundaciones, apunta que “el arroyo (brazo del León) no está encauzado. Según informes hídricos históricos, desde hace 93 años jamás había llovido tanto en el Atlántico. Un fin de semana cayó una fuerte lluvia que el arroyo León, que está encauzado, soportó de manera perfecta. El arroyo pequeño, que no está encauzado, tiene un puente sobre la carrera 51B y hubo un pequeño desbordamiento de ese arroyito”.



“El agua entró a nuestro lote. El lote está en obras de ejecución de la primera manzana. Tiene cuatro vías importantes que no están finalizadas y que anillan toda la infraestructura vial de ese lote. Ya deberíamos estar ejecutándolas, pero como ha habido un invierno muy fuerte, estamos esperando que llegue la época de brisas para ejecutarlas. Hay hechas las plataformas y las sub bases de tierras, pero faltan por hacer los andenes y la canalización de las vías”, añade.



(Además: Prográmese para visitar los alumbrados navideños en Barranquilla)

Facebook Twitter Linkedin

La obra de + House Caujaral se respalda en el Plan Parcial que ahora está bajo la lupa de la Procuraduría. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Con respecto al pronunciamiento de la Procuraduría, indica: “Para nosotros es una excelente noticia, porque cumplimos exactamente a cabalidad con cada uno de los trámites. Este proyecto ya lleva casi 6 años de ejecución”.



En cuanto a la clasificación del suelo como protección de arroyos, recuerda que en realidad se trata de un suelo de expansión urbana tras ser transformado por las instituciones correspondientes.



Sobre el proceso sancionatorio contra la sociedad Entorna por “daño en ambiente”, expresa: “No tiene nada que ver con Entorna. La CRA está emitiendo un informe con respecto a un grupo ambientalista que trabajó en un proyecto por allá por lo que es (el sector) padre Hollman, donde hay una serie de vertidos que son a los que hacen referencia. No tiene que ver con nosotros, creo que hay un error”.



Mientras Gallego asegura que el proyecto avanza con 490 unidades vendidas y planeando a futuro un centro comercial, entre otras amenidades, Diana Quijano sostiene que desistió de cualquier otro proyecto en Colombia por el momento.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Cartagena: 11 años de cárcel a exgerente de Transcaribe

- Adulto mayor murió tras ser impactado por bulto de cemento en una construcción

- Robos en cajeros automáticos: así sustraen el dinero en Valledupar