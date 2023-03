Más de 30 entidades y organismos gubernamentales, de seguridad y turismo participaron en el Consejo de Seguridad Turística para alinear acciones en materia de seguridad turística en las obras de ordenamiento de playas del Atlántico.



La subsecretaria de Turismo, Pamela Lozano, resaltó que el propósito del Consejo fue poder estar todos en sintonía para entender cuál es el rol que cada actor va a jugar en el plan de ordenamiento de las playas.

“Tenemos grandes retos, no solo por el comportamiento de nuestros empresarios de gastronomía turística que tienen que entender que ya el usuario no se atiende con el carro en la orilla de la playa, que habrá una zona para comedores, que tenemos también unas canchas”, dijo la funcionaria.



Para esta temporada de Semana Santa, propios y turistas también encontrarán en los balnearios de Sabanilla y Country, de Puerto Colombia, una oferta recreo-deportiva y cultural.



No solamente se le ofrecerá al visitante una experiencia de gastronomía y licor, sino también para la familia, niños y jóvenes, según afirmó Lozano.



También manifestó que nuevos actores y procesos dentro de la playa implican nuevos comportamientos y reglas.

Nuevas disposiciones en las playas

Así proyectan las nuevas playas del Country y Sabanilla II. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Trabajarán de manera conjunta con todas las autoridades y actores para entender cómo se puede facilitar al ciudadano la comprensión de estas nuevas disposiciones.



Entran temas como el parqueadero, la gestión de residuos sólidos, el volumen de la música, las ventas ambulantes reguladas y, en general, todas las acciones que permitan garantizar la seguridad de los visitantes y turistas y el disfrute de las playas.



Durante el desarrollo del Consejo, las diferentes entidades coincidieron en afirmar el enorme reto que como departamento y municipio se tiene al contar con una playa ordenada, que se convierte a su vez en un ejercicio pionero en el Caribe colombiano.



Esperan poder trabajar de la mano con la ciudadanía para crear una cultura de playa y disfrute del espacio público en el que todos puedan contribuir.

Autoridades y entidades que intervinieron en el Consejo

Del Consejo hicieron parte, entre otras, oficinas del gobierno como el Viceministerio de Turismo, el Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Dirección de Guardacostas, Ministerio de Transporte.



Asimismo, organismos de seguridad como el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Fuerza Naval del Caribe, Dimar, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional Deata y Mebar, Policía de Tránsito departamental.



También Bomberos de Puerto Colombia, Juan de Acosta, Barranquilla; Alcaldías Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Baranoa, Galapa, Tubará, Usiacurí, Barranquilla, Juan de Acosta y gremios como Cotelco, Anato, Sena y Acodres.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

